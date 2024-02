Il missile nucleare inglese fallisce il test, non si accende il razzo e cade quasi in testa al ministro vicino al sottomarino che lo ha lanciato. Il missile nucleare britannico Trident ha falllito il lancio di prova per la seconda volta dopo 8 anni da un ultimo tentativo andato storto anch’esso.

Il lancio fallito è stato effettuato durante un’esercitazione al largo della costa orientale della Florida il 30 gennaio. Lo rivela, un mese dopo, il giornale Independent.

Il lancio di prova del missile nucleare britannico Trident, scrive, si è nuovamente concluso con un fallimento, che il Ministero della Difesa ha descritto come una “anomalia”, sollevando preoccupazioni sull’efficacia del deterrente nucleare britannico.

Il lancio di prova del mese scorso è stato il primo in otto anni dopo un precedente tentativo nel 2016, anch’esso fallito.

Il lancio è stato effettuato durante un’esercitazione al largo della costa orientale della Florida il 30 gennaio, ha riferito The Sun, con un missile Trident 2 disarmato lanciato dal sottomarino a propulsione nucleare HMS Vanguard.

Il segretario alla Difesa Grant Shapps era a bordo della nave da 150 metri al momento del lancio di prova, ha confermato il suo portavoce, mentre secondo quanto riferito era presente anche l’ammiraglio Sir Ben Key, Primo Lord del Mare.

Ciò avviene appena 10 giorni dopo che la partenza della portaerei di punta del Regno Unito per un’importante esercitazione della NATO è stata rinviata perché è stato riscontrato un “problema” non specificato durante i controlli finali con l’accoppiamento dell’elica di tribordo.

Il missile Trident lanciato il mese scorso avrebbe dovuto atterrare a migliaia di chilometri di distanza in un punto dell’Atlantico tra il Brasile e l’Africa occidentale. È stato lanciato con successo in aria dal gas compresso nel tubo di lancio, ma i booster del primo stadio del missile non si sono accesi e il missile “è semplicemente caduto, proprio accanto a loro”, ha detto una fonte anonima al Sun.

Il Ministero della Difesa non ha descritto il test come un fallimento, ma ha ammesso che “durante il test si è verificata un’anomalia”. Una dichiarazione afferma che la HMS Vanguard con capacità nucleare e il suo equipaggio “si sono dimostrati pienamente in grado di utilizzare il deterrente continuo in mare del Regno Unito, superando tutti i test durante una recente operazione di dimostrazione e shakedown (DASO) – un test di routine per confermare che l’ il sottomarino può tornare in servizio dopo profondi lavori di manutenzione”.

L’ultima volta che una testata nucleare Trident fu testata dalla Royal Navy, si verificò un grave malfunzionamento nel sistema e il missile volò nella direzione sbagliata.

Il programma nucleare britannico ha visto per decenni opposizione in diverse forme nel Regno Unito.

Nel 2007, una potente coalizione di 100 scienziati, avvocati, leader religiosi, attori, scrittori e parlamentari ha chiesto di fermare la corsa di Tony Blair verso la sostituzione del sistema d’arma nucleare britannico Trident.

Il primo lancio di prova di un missile Trident da un sottomarino britannico nel 1994 fu ritardato di oltre tre ore dai manifestanti di Greenpeace, che tentarono anche di fermare il lancio di un missile Trident durante il primo test statunitense nel 1989.