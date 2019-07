ROMA – La divisione indiana della compagnia aerea olandese KLM è stata travolta dalle polemiche per un tweet acompagnato dall’hastag “TuesdayTrivia” in cui aveva rivelato dove sedersi per non morire in caso di incidente. E’ stata costretta a cancellare il post e a scusarsi. “Secondo i dati studiati da Time, il tasso di mortalità per i posti al centro dell’aereo è il più alto.

Tuttavia il tasso di mortalità per i sedili nella parte anteriore è leggermente inferiore ed è minimo per i sedili nel terzo posteriore dell’aereo”, c’era scritto nell’inquietante quanto bizzarro tweet. Gli utenti del social media hanno accusato la compagnia di insensibilità per aver condiviso le notizie allarmanti e i passeggeri, in panico, vogliono volare nei posti considerati sicuri. Il messaggio fa parte di una campagna di comunicazione su Twitter. L’account @KLMIndia ha prima chiesto ai follower: “Sai quali sono i posti più sicuri su un aereo?” offrendo a chi indovinava, la possibilità di vincere dei buoni Klm e in seguito ha dato la risposta esatta nel tweet che ha scatenato le polemiche al punto da eliminarlo e chiedere scusa. “Il post era basato su informazioni di trasporto aereo accessibili al pubblico e non un parere di KLM”. Fonte: Daily Mail.