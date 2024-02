La donna che per 5 anni dorme con il fratello morto. Una casa degli orrori con escrementi e topi morti

Una donna ha dormito per cinque anni accanto al cadavere in decomposizione del fratello, in una casa infestata dai topi e disseminata dalla spazzatura. La signora, di circa 70 anni, viveva con il cadavere in una casa popolare che si trova su Russell Street nel quartiere di Newtown a Geelong, città australiana a sud-ovest di Melbourne. Newtown è un quartiere benestante dove il prezzo medio delle case supera il milione di dollari australiani. La Polizia ha scoperto il cadavere il 29 dicembre del 2022 andando ad arrestare la donna per una faccenda che non è stata resa nota. Per raggiungere il corpo ormai ridotto a scheletro, come racconta il Daily Mail, gli agenti sono dovuti passare tra rifiuti, feci, topi e opossum (dei marsupiali tipici dell’Australia ndr) anch’essi in decomposizione. L’uomo morto era stato visto l’ultima volta nel 2018 in strada: di lui si erano poi perse completamente le tracce.

La donna viveva in questo stato anche se era attenzionata dai servizi sociali. Ed ora in molti si chiedono come mai nessuno si sia accorto di nulla. I vicini hanno sempre sentito cattivi odori provenire dalla casa: credevano che fosse colpa della tanta spazzatura presente che ha contribuito a mascherare la puzza del corpo dell’uomo in decomposizione. Una vicina ha raccontato: “Le persiane erano sempre abbassate e si vedeva la muffa sul retro“. Insomma una vera e propria casa degli orrori.