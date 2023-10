La donna più vecchia del mondo ha 116 anni e vive in Spagna: “Non ho problemi di salute, ho la chiave dell’immortalità”

La donna più vecchia del mondo ha 116 anni e vive in Spagna:”Non ho problemi di salute… ora gli scienziati pensano che io possa avere la chiave per l’immortalità.

Una “super nonna” spagnola è la donna più anziana del mondo, sopravvissuta al Covid, a una guerra civile, a un terremoto mortale e a un grande incendio.

Incredibilmente, la 116enne non ha complicazioni di salute, se non problemi di udito e mobilità, e gli scienziati vogliono capire come sia possibile.

Maria Branyas, a differenza della maggior parte delle persone della sua età, non ha problemi cardiovascolari e riesce a ricordare con facilità le storie di quando aveva quattro anni.

I ricercatori hanno prelevato campioni di DNA dalla supercentenaria americana nel tentativo di scoprire segreti rivoluzionari sulle malattie e sull’età, che potrebbero rivelare la chiave per allungare in modo massiccio la vita umana.

In precedenza aveva dichiarato che eliminare le “persone tossiche”, evitare gli “eccessi” e mangiare yogurt naturale ogni giorno erano gli ingredienti cruciali della sua lunga vita.

Il ricercatore spagnolo Manel Esteller, che all’inizio dell’anno ha visitato Maria nella sua casa di cura di Olot, a Gerona, ha dichiarato al quotidiano spagnolo ABC: “È incredibile”.

“Ha la testa completamente lucida.

“Ricorda con impressionante chiarezza episodi di quando aveva solo quattro anni e non presenta alcuna malattia cardiovascolare, comune negli anziani.

“L’unica cosa che ha sono problemi di mobilità e di udito”.

Il dottor Esteller, leader mondiale nel campo della genetica, è interessato al ruolo che la natura e l’ambiente hanno svolto nella longevità di Maria.

Ha spiegato: “È chiaro che c’è una componente genetica perché ci sono diversi membri della sua famiglia che hanno più di 90 anni”.

Maria nacque a San Francisco il 4 marzo 1907 da una famiglia spagnola espatriata e tornò in Catalogna nel 1915, quando la salute del padre giornalista e la sua situazione finanziaria si deteriorarono.

In precedenza, la donna 116enne aveva dichiarato: “Ho sempre mangiato poco, ma di tutto, e non ho mai seguito alcun regime.

“Non ho sofferto di nessuna malattia e non sono mai stata in sala operatoria”.

Ha attribuito la sua lunga vita a “ordine, tranquillità, buoni rapporti con la famiglia e gli amici, contatto con la natura, stabilità emotiva, molta positività e lontananza dalle persone tossiche”, oltre che ai geni e alla “fortuna”.

Lo studio analizzerà sei miliardi di segmenti del DNA di Maria, concentrandosi su 200 geni direttamente correlati all’invecchiamento, e i risultati saranno confrontati con quelli della figlia di mezzo di 79 anni.

Conosciuta come la “super nonna”, Maria ha un’altra figlia di 90 anni e un figlio morto in un incidente a 77 anni.

Il dottor Esteller ha detto di sperare che lo studio consenta di sviluppare farmaci in grado di affrontare le malattie neurodegenerative o cardiovascolari associate all’età e al cancro.

Ha aggiunto: “Ciò che è chiaro è che si tratta di una persona con una straordinaria capacità di resilienza… È una vera sopravvissuta”.

I ricercatori hanno identificato nove pratiche comuni che i residenti delle Zone Blu – Grecia, Italia, Costa Rica, California e Giappone – seguono e che potrebbero spiegare perché vivono più a lungo rispetto agli altri paesi.

Denominate “Power Nine”, esse rientrano in categorie che vanno dalla dieta all’esercizio fisico e alla vita sociale e comprendono il movimento naturale, l’avere uno scopo e la limitazione dei fattori di stress.