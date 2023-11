L’Arabia Saudita apre Media Oasis a Parigi a sostegno di Expo 2030

Il ministero per i Media dell’Arabia Saudita sta ospitando il secondo evento Media Oasis a Parigi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”.

L’evento, che si è aperto domenica e durerà fino a martedì 28 novembre, si svolgerà in concomitanza con l’incontro per selezionare la città ospitante per l’Expo 2030, per la quale Riyadh è in corsa insieme a Roma.

Media Oasis è stata lanciata dal ministero dei Media per mostrare il meglio dei progetti e delle iniziative culturali e di sviluppo saudite ai visitatori di tutto il mondo.

Coprendo 1.200 metri quadrati all’interno del padiglione di Place Vendome, comprende mostre ed esposizioni interattive, spazi di ospitalità e networking e aree “Saudi Treasures” e “Riyadh 2030”.

Fornisce inoltre supporto mediatico alle testate giornalistiche internazionali che partecipano all’incontro dell’Expo.

Il ministero ha collaborato con numerosi partner all’evento, tra cui l’Autorità saudita per il turismo, il ministero dello sport, l’Autorità saudita per i dati e l’intelligenza artificiale, l’Autorità per lo sviluppo della regione di Asir, NEOM, Diriyah, il King Salman Park Project, Sports Boulevard, il Green Riyadh iniziativa, Riyadh Art, New Square Co., il Royal Institute of Traditional Arts e l’iniziativa Saudi Konoz.