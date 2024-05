Melania Trump era schierata al 100 per cento al fianco del marito in tutta la vicenda di Stormy Daniels. Fu lei a elaborare l’idea che si trattava di “chiacchere da spogliatoio”, niente di serio, quindi. Questo emerge dall’interrogatoriodi Michael Cohen, ex avvocato di fiducia di Trump, oggi suo grande accusatore al processo per i soldi in nero dati alla ex porno star.

Tra le rivelazioni più strane del processo penale in corso contro Donald Trump a New York, scrive Jose Pagliery sul Daily Beast, “c’era questo frammento dell’ex avvocato Michael Cohen: la scusa del “discorso da spogliatoio” dell’ex presidente per la fuga di filmati di Access Hollywood in cui parlava di palpeggiamenti di donne proveniva in realtà dalla moglie che lo sostiene, Melania”.

Sul banco dei testimoni, Cohen, l’uomo che un tempo era il fidato avvocato personale di Trump ha poi ricordato di aver parlato con lo stesso Trump. “Voleva che raggiungessi tutti i miei contatti nei media. Avevamo bisogno di dare una svolta a questo… che si tratta di chiacchiere da spogliatoio, qualcosa che Melania aveva raccomandato – questo è quello che Melania aveva pensato che fosse – e usarlo per ottenere il controllo sulla storia e minimizzare il suo impatto su di lui e la sua campagna”, ha testimoniato Cohen sotto giuramento.

La breve menzione dell’ex first lady risalta in un processo in cui lei non è ancora comparsa a sostegno del marito, né ha fornito alcun commento pubblico mentre i pubblici ministeri dell’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan presentano le prove che il magnate ha tradito la moglie più volte, poi ha cercato di insabbiare la cosa per nascondere le informazioni potenzialmente dannose agli elettori americani mentre era un candidato.

Ma il suo coinvolgimento marginale in questi scandali è svanito poco a poco, con un assistente della Casa Bianca all’inizio del processo che ha testimoniato – forse sorprendentemente – che la ex modella, sempre in apparenza tranquilla, aveva più controllo sulle azioni di Trump di quanto si sapesse in precedenza.

Di Melania si è parlato di nuovo quando i pubblici ministeri hanno interrogato Cohen sul modo in cui il suo accordo di silenzio con la porno star Stormy Daniels stava andando in pezzi nelle ultime settimane prima delle elezioni del 2016. Quando Cohen cercava disperatamente di contattare il suo capo non riusciva a contattarlo per farglielo sapere, è stata la moglie di Trump a assicurarsi che parlassero.

“Buongiorno Michael, puoi chiamare DT sul suo cellulare. Grazie”, gli ha mandato un messaggio Melania alle 8:53 del 18 ottobre 2016.