Oscar Pistorius non trova lavoro e è ridotto a spazzare il pavimento di una chiesa. Anche se è uscito in anticipo di dopo il rilascio dalla prigione per aver ucciso Reeva Steenkamp.

Secondo quanto riferito, l’atleta che ha ucciso la sua fidanzata modella, Reeva Steenkamp, ​​non è riuscito a trovare un lavoro da quando è stato rilasciato dal carcere.

Oscar Pistorius, l’olimpionico con doppia amputazione che ha ucciso la sua fidanzata modella nella loro casa nel 2013, è rintanato nella lussuosa villa a tre piani di suo zio – ma è stato ostracizzato dai suoi ex amici da quando è stato rilasciato dal carcere lo scorso gennaio.

Pistorius ha contattato almeno due membri del Comitato Paralimpico Internazionale dopo il suo rilascio, chiedendo se potevano lavorare insieme a qualsiasi titolo. È stato rapidamente respinto, riferisce Steve Helling sul New York Post.

Troppo tossico lavorare con lui

“È troppo tossico per lavorare con lui adesso”, dicono. “Non c’è niente per lui qui.”

L’atleta 37enne è diventato un eroe nazionale nel 2012 quando è diventato il primo doppio amputato a correre alle Olimpiadi. Ma sei mesi dopo, Pistorious cadde in disgrazia quando sparò più volte a Reeva Steenkamp attraverso la porta del bagno di casa sua.

Durante il processo per omicidio del 2014, ha affermato di aver scambiato la sua ragazza per una ladra.

Pistorius è stato rilasciato dal carcere sulla parola il 5 gennaio 2024, quasi 11 anni dopo aver ucciso a colpi di arma da fuoco la sua ragazza Reeva Steenkamp. Le ha sparato usando munizioni progettate per infliggere il massimo danno fisico. Inizialmente era stato condannato nel 2014 da un’alta corte a cinque anni di carcere per omicidio colposo.

Dopo che i pubblici ministeri hanno presentato appello, le autorità hanno più che raddoppiato la sua condanna a 13 anni e cinque mesi. Ha scontato più della metà della pena prima di essere rilasciato a gennaio.

Dopo il suo rilascio, Pistorius è stato nascosto nel complesso fortificato appartenente a suo zio Arnold a Pretoria. Il complesso, nell’esclusivo sobborgo di Waterkloof, dispone di guardie armate, difese elettroniche e, secondo quanto riferito, di diversi “cani da attacco”.

Pistorius non può usare i social network né rilasciare interviste

Pistorious non è autorizzato a pubblicare post sui social media o rilasciare interviste.

Non può scrivere un libro di memorie sulle sue esperienze.

Il rilascio di Pistorious dalla prigione è stato contrastato dalla famiglia di Steenkamp. Dopo il suo rilascio, la madre di Reeva, June Steenkamp, ​​ha dichiarato al programma mattutino di ITV di aver accettato la decisione della commissione per la libertà vigilata.

Secondo i documenti sulla libertà vigilata, Pistorius ha elencato il suo lavoro di volontariato presso NG Kerk Waterkloof, la chiesa riformata olandese frequentata da suo zio. Si occupa di piccole manutenzioni e lavori di pulizia. Frequenta tranquillamente i servizi.

“Quasi non lo riconoscevo”, dice Aida Govender, che lo ha notato in chiesa il mese scorso mentre era in visita con i suoi parenti.

“I suoi capelli sono più lunghi e ha la barba. Inoltre non è così magro come mi aspettavo. Non sapresti mai che era un atleta; semplicemente non è lo stesso. “Non so nemmeno se mi è sembrato che avesse sorriso. È solo l’ombra di quello che era una volta”.