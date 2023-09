Prega per 4 anni davanti alla statua di Shrek pensando fosse Buddha

La signora, per un lungo periodo di tempo, circa quattro anni, ha portato cibo e bevande davanti alla figura che, non si è mai chiesta il motivo per il quale fosse verde e sorridente.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 25 Settembre 2023 - 14:54