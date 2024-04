Una ragazza di 13 anni ha ucciso sua madre, ha ferito il fratello, per poi dire di provare “rimpianto, senso di colpa e disgusto per se stessa” dopo l’arresto. “Sono la ragione per cui mia madre è morta”. È successo in America. La ragazza, Lataya Powell, residente a Wilkes-Barre, in Pennsylvania, ha detto al canale locale WYOU di provare “rimpianto, senso di colpa e disgusto per se stessa”.

La polizia è intervenuta sulla scena dell’uccisione della madre di Powell chiamata “per una donna che non rispondeva” intorno alle 12:30. ora locale. La vittima, 44 anni, aveva subito ferite al busto e alla “zona della testa”, a quanto scrive Bailey Richards su People.

Insieme a Powell, sulla scena è stata individuata una seconda vittima, un ragazzo di 11 anni. Sono stati prontamente trasportati in un vicino ospedale dopo aver subito ferite da taglio alla schiena, anche se dalle ferite non sembrava essere in pericolo di vita.

LA RAGAZZA: HO BUTTATO IL COLTELLO DA UNA VICINA

Gli agenti non hanno trovato coltelli e altri strumenti da taglio in bella vista, ma hanno notato che i cassetti e gli armadietti della cucina erano tutti chiusi con un lucchetto tranne uno, che sembrava essere stato rotto.

Dopo che la polizia ha preso in custodia Powell, lei avrebbe detto agli agenti di aver gettato l’arma che aveva usato sulla porta di casa di un vicino.

Secondo quanto riferito, ha anche detto alla polizia che le dispiaceva per aver ucciso sua madre e l’ha pugnalata mentre la coppia stava litigando.

“SONO LA RAGIONE PER CUI MIA MADRE è MORTA”

Powell avrebbe anche fatto vari commenti mentre era in custodia, tra cui: “Ho ucciso mia madre e lei non mi perdonerà mai se è viva”.

Powell avrebbe anche detto “Sono la ragione per cui mia madre è morta” e “Non so come le persone possano fare cose del genere e non sentirsi in colpa per questo”, ha riferito il punto vendita.

Secondo quanto riferito, ha anche detto agli agenti, “Non ho il telefono perché mia madre l’ha preso prima del nostro litigio”.

Powell è stato arrestato e accusato di omicidio criminale, aggressione aggravata e “altre accuse correlate”.