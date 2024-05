Un’indagine condotta dall’esperta Carina Popovici, specializzata nell’autenticazione di opere d’arte e co-fondatrice della startup Art Recognition di Zurigo, ha rivelato che su eBay sono stati offerti 40 quadri d’autore falsi, del valore complessivo di circa 560mila euro. Utilizzando l’intelligenza artificiale, Popovici ha analizzato le immagini pubblicate sulla piattaforma online e ha scoperto che molte di esse avevano un’elevata probabilità di essere contraffatte. Secondo Popovici, l’algoritmo ha identificato tutti i quadri come falsi, con una probabilità negativa del 95%. Questa scoperta, che include quadri presentati come opere di artisti del calibro di Monet e Renoir, potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. Tra i dipinti falsi individuati ci sono un ‘Monet’ venduto a 457mila euro e un ‘Renoir’ venduto a 153mila euro. Dopo che il Guardian ha contattato i venditori degli annunci, uno situato in Florida e l’altro in Ohio, il venditore del ‘Renoir’ ha rimosso l’annuncio, mentre il venditore del ‘Monet’ non ha risposto. eBay ha dichiarato al Guardian di vietare severamente la vendita di articoli contraffatti sulla propria piattaforma e di impegnarsi a garantire l’autenticità dei prodotti venduti.