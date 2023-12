I soldati israeliani hanno ucciso “per un tragico errore” tre ostaggi durante i combattimenti a Shujaia, nella Striscia di Gaza. Ostaggi, ha spiegato il portavoce Daniel Hagari in un difficile incontro con la stampa, che probabilmente si erano o liberati o erano rimasti incustoditi.

Soldati israeliani uccidono tre ostaggi a Gaza: “Un tragico errore”

Il sospetto sulla vera identità degli uccisi è arrivato quasi subito. I corpi sono stati portati in Israele e lì identificati. I nomi di due delle vittime sono Yotam Haim (rapito a Kfar Aza il 7 ottobre) e Samer Talalka (rapito lo stesso giorno a Nir Am), mentre per il terzo ucciso la famiglia ha impedito la pubblicazione del nome.

A Tel Aviv cresce la protesta: blocchi stradali

Cresce la protesta a Tel Aviv: dopo essersi radunati di fronte a un quartier generale, centinaia di manifestanti hanno raggiunto l’incrocio della via Kaplan, una delle principali arterie della città, bloccando la strada. In precedenza, la folla ha anche bloccato una delle corsie di Begin Road. I manifestanti chiedono un accordo immediato per il ritorno a casa degli ostaggi tenuti nella Striscia, gridando “ora, ora”. Alcuni di loro tengono in mano cartelli e foto dei rapiti.

L’esercito “si assume in pieno la responsabilità”, ha continuato Hagari, aggiungendo che la tragedia si è consumata “durante duri scontri” in cui i soldati hanno combattuto contro “molti terroristi”, tra cui alcuni “suicidi che sembravano disarmati”. Secondo la tv pubblica Kan inoltre, è possibile che dopo 70 giorni di prigionia i tre indossassero capi di abbigliamento tipici dei palestinesi.

Altre tre ostaggi sono morti a Gaza

L’annuncio dell’Idf – che ha scosso e incupito il Paese all’inizio di shabbat – è arrivato a poche ore di distanza dalla notizia del recupero dei corpi di altri tre ostaggi morti a Gaza. Sono dunque 6 in tutto i rapiti la cui morte è stata resa nota oggi. I corpi dei tre israeliani recuperati sono di un civile e di due soldati, anche loro ostaggi dal 7 ottobre scorso.

Il primo si chiamava Elya Toledano, un franco-israeliano di 28 anni catturato dai miliziani al festival musicale di Reim insieme con la fidanzata Mia Schem, liberata il mese scorso nell’ambito della tregua e dello scambio di ostaggi e detenuti palestinesi. Gli altri due sono Nik Beizer e Ron Sherman (anche con cittadinanza argentina) entrambi di 19 anni e di stanza in una base a ridosso della Striscia assaltata da Hamas. Secondo le stime dei media ad ora sono meno di 130 gli ostaggi rimasti in prigionia.