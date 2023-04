Questa sì che è una vera sostituzione, di persona, non etnica: dal carcere di una contea dello Stato di Washington, un detenuto evade facendosi passare per il compagno di cella che doveva essere scarcerato e ha fatto perdere le sue tracce.

Evade facendosi passare per il compagno di cella

Poi lo hanno riacciuffato dopo un’intensa caccia all’uomo per tutto lo Stato. Ma intanto la notizia della spettacolare evasione aveva fatto il giro del mondo.

Il 26enne Brian Francisco Roman, detenuto per motivi di droga, è evaso dalla prigione della contea di Cowlitz tranquillamente uscendo dalla porta principale.

Sia pure in un contesto criminale, l’uomo ha avuto un colpo di genio approfittando del fatto che i compagni di cella dormissero quando i secondini hanno chiamato quello che doveva essere rilasciato.

I compagni di cella dormivano, beffati i secondini

Brian Francisco non aveva premeditato nulla. Questa la ricostruzione della polizia locale.

“Durante il procedimento di rilascio, Roman ha ricevuto proprietà appartenenti all’altro detenuto e ha firmato documenti falsificando il nome del detenuto. Tra le proprietà consegnate a Roman c’erano i vestiti, le chiavi e il portafoglio del detenuto vittima, contenenti documenti d’identità e carta di debito.

Il personale penitenziario non si è reso conto che il detenuto sbagliato era stato rilasciato finché il detenuto vittima non li ha contattati per chiedere quando sarebbe stato rilasciato”.