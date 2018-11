CHICAGO – Un uomo bianco armato di pistola è entrato in un ospedale di Chicago, negli Stati Uniti, e ha aperto il fuoco contro tra la folla nella giornata del 19 novembre. La massima allerta è scattata al Mercy Hospital, dove sono arrivati sia polizia che agenti dell’antiterrorismo. Il bilancio è di 2 morti e di almeno 4 feriti, tra cui anche un poliziotto.

Il Mercy Hospital si trova nell’area di South Side. Sul posto ci sono una decina di ambulanze. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’area. A sparare sarebbe stato – secondo le testimonianze – almeno un uomo bianco con un fucile assalto. Secondo i testimoni l’assalitore si stava dirigendo verso il parcheggio dell’ospedale con una donna quando le ha improvvisamente sparato alcuni colpi all’altezza del petto, colpendola anche quando era caduta a terra. L’uomo avrebbe poi ingaggiato uno scambio a fuoco con gli agenti intervenuti, ferendone almeno uno gravemente e rimanendo a sua volta ferito a morte.

In un primo momento il bilancio era di quattro persone ferite, incluso l’uomo che ha aperto il fuoco. A scatenare la sua furia, secondo il racconto di alcuni testimoni, una discussione con una donna, morta dopo il ricovero in ospedale, quella a cui ha sparato almeno sei colpi. Morto anche lo sparatore, mentre il poliziotto è ricoverato in condizioni critiche.