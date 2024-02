Il Texas esegue oggi la condanna a morte per Ivan Cantu, 20 anni di dubbi e ritrattazioni ma il boia è pronto

Blitz dice

Una delle ultime vittime è un 23enne nel Foggiano. Cari italiani, è ora di dircelo chiaro e tondo: le morti sul lavoro sono una vergogna. Sono una vergogna per chi non controlla a tutti i livelli. Sono una vergogna e una sconfitta per lo Stato. Nel 2024 non si può ancora morire sul posto di […]