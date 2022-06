Ucraina, il colera oltre la guerra: “Segnalati casi a Mariupol. Si rischia una epidemia”

Alla guerra si aggiunge il colera in Ucraina, e più precisamente nella città martire di Mariupol, capoluogo dell’Oblast di Donetsk, devastata dai bombardamenti.

“I servizi medici a Mariupol sono probabilmente vicini al collasso: da maggio sono stati segnalati casi isolati di colera, una grave epidemia aggraverà ulteriormente la situazione” denuncia l’intelligence del Ministero della Difesa britannico in un tweet sull’aggiornamento quotidiano della situazione in Ucraina.

Intelligence Gb: “Casi di colera in Ucraina, a Mariupol, rischio epidemia”

Londra segnala anche che a Severodonetsk “la Russia ha di nuovo il controllo della maggior parte della città, ma le sue forze hanno fatto pochi progressi nei tentativi di accerchiare l’area più ampia da Nord e da Sud”.

Secondo il report, la Russia starebbe lavorando per fornire i servizi pubblici di base alla popolazione nei territori occupati, ma l’accesso all’acqua potabile è stato incostante, mentre continuano le gravi interruzioni dei servizi telefonici e di internet.

Secondo l’intelligence di Londra inoltre, è probabile che a Kherson vi sia una carenza critica di medicinali.

Il sindaco di Mariupol: “I filorussi chiudono gli ospedali per nascondere il colera”

Secondo quanto riferito dal sindaco di Mariupol Vadym Boychenko, i filorussi avrebbero chiuso gli ospedali di Mariupol per nascondere l’epidemia di colera in città.

“Dovrebbe essere chiaro che ora gli occupanti della Repubblica popolare di Donetsk stanno chiudendo quegli ospedali in modo che non riceviamo quasi nessuna informazione. Tuttavia, ora ci sono prove che ci sono i primi focolai di colera. E loro stanno combattendo contro il colera in modo tale da aver chiuso la città e di averla messa in quarantena”, ha detto Boychenko.