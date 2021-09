La Variante R1 del Covid spaventa l’Europa. Infatti si starebbe diffondendo velocemente negli Stati Uniti a partire dal Kentucky. Si tratterebbe di una variante particolarmente aggressiva, in grado di contagiare facilmente anche le persone vaccinate. In altri termini, i vaccinati attualmente sul mercato non sarebbero efficaci per arginarla.

Variante R1 del Covid individuata negli Stati Uniti ma viene dal Giappone

Infatti tutto sarebbe iniziato dal Kentucky, negli Stati Uniti. Questa Variante R1 del Covid avrebbe infettato velocemente 44 persone in una casa di riposo. Gli anziani rientrano nelle categorie fragili. Questo vale per gli Stati Uniti come per l’Italia. Quindi avevano già completato tutti il ciclo vaccinale. Eppure sono stati infettati molto agevolmente da questa nuova variante statunitense.

Il primo vero impatto in Occidente di questa variante lo abbiamo avuto negli Stati Uniti ma la R1 arriverebbe dal Giappone. Sarebbe caratterizzata da mutazioni in grado di favorire la sua trasmissione, riproduzione e soppressione immunitaria.

Variante R1 del Covid, nessun caso in Italia

Per fortuna, al momento, non si registrano casi di Variante R1 del Covid nel nostro Paese. Eccetto la variante Mu, non se ne segnalano altre, in questo momento, nel nostro Paese. Tuttavia, l’ISS invita sempre al rispetto delle norme anti Covid e alle vaccinazioni di massa.