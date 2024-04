Vulcano in eruzione e allarme tsunami in Indonesia. Le autorità indonesiane hanno ordinato a centinaia di abitanti di evacuare in seguito alle molteplici eruzioni di un vulcano in un’isola remota, per il timore che possa crollare in mare e innescare uno tsunami.

Il monte Ruang, un vulcano di 725 metri sull’isola di Ruang, nel Sulawesi settentrionale, ha eruttato almeno cinque volte da martedì notte, eruttando lava infuocata e pennacchi di cenere per migliaia di piedi nel cielo, ha detto l’agenzia vulcanologica del paese.

Il capo dell’agenzia Hendra Gunawan ha detto di avere alzato l’allerta del vulcano al livello più alto, avvertendo le persone di non avvicinarsi a 6 chilometri dalla vetta, a causa dei timori che il Monte Ruang possa parzialmente crollare in acqua e causare uno tsunami, poiché fece nel 1871.

Il monte Ruang ha emesso colonne di lava calda e cenere nel cielo notturno il 17 aprile 2024.

“La forza dell’eruzione del Monte Ruang sta diventando più grande e ha emesso nubi calde di circa 1,7 chilometri”, ha detto all’agenzia di stampa nazionale Antara, aggiungendo che le eruzioni sono state innescate dai recenti terremoti nell’area.

Il monte Ruang, informa Cnn, è uno stratovulcano, tipicamente conico e dai lati relativamente ripidi a causa della formazione di lava viscosa e appiccicosa che non scorre facilmente. Secondo i vulcanologi, gli stratovulcani spesso producono eruzioni esplosive dovute all’accumulo di gas nel magma.

Le drammatiche riprese delle eruzioni di mercoledì mostrano pennacchi di cenere grigia che si sollevano nel cielo e flussi di lava incandescente, accompagnati da fulmini. Le immagini mostrano anche gli abitanti dei villaggi evacuati.

Secondo le autorità, l’isola di Ruang ospita circa 800 residenti, che si sono temporaneamente trasferiti nella vicina isola di Tagulandang. Le persone a Tagulandang dovrebbero fare attenzione alla caduta di rocce incandescenti e all’ondata di nuvole calde, hanno avvertito i funzionari.

Non sono state segnalate vittime

L’Indonesia, un arcipelago del sud-est asiatico di 270 milioni di abitanti, ha oltre 120 vulcani attivi, più che in qualsiasi altra parte del mondo. Si trova lungo l’Anello di Fuoco, un arco di 40.000 chilometri di linee di faglia sismica attorno all’Oceano Pacifico.

Nel 2018, l’eruzione dell’Anak Krakatau, in Indonesia, l’ha fatto precipitare in mare, innescando uno tsunami che ha colpito le coste delle principali isole di Giava e Sumatra, uccidendo più di 400 persone.