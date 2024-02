Yemen: nuovi raid degli Stati Uniti contro gli Houthi nel Mar Rosso

L’esercito degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina di aver condotto un attacco contro “veicoli esplosivi di superficie senza equipaggio” appartenenti agli Houthi nello Yemen in un’operazione condotta ieri pomeriggio. La dichiarazione del CENTCOM afferma che i veicoli “rappresentano una minaccia imminente per le navi della marina americana e le navi mercantili nella regione” e l’azione, avvenuta intorno alle 15:30. ora locale, era per legittima difesa.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno condotto attacchi contro gli Houthi che hanno dichiarato un blocco del traffico marittimo a sostegno della guerra di Israele contro Gaza. Gli alleati hanno affermato che gli attacchi erano necessari per salvaguardare la sicurezza delle navi nel Mar Rosso e per sostenere il commercio internazionale. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno guidato gli attacchi contro gli Houthi mentre Australia, Bahrein, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Danimarca hanno fornito supporto.

L’organizzazione United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ha annunciato questa mattina di aver ricevuto una segnalazione di un incidente 57 miglia nautiche a ovest di Hodeidah nello Yemen e che le autorità stanno indagando.

Gli Stati Uniti hanno affermato di non voler aumentare le tensioni regionali, ma la scorsa settimana hanno condotto attacchi in Iraq e Siria in risposta all’uccisione di tre militari statunitensi nella Torre 22, una base in Giordania. Gli Stati Uniti hanno attribuito l’attacco dei droni alla Resistenza Islamica, una coalizione di gruppi antiamericani appoggiati dall’Iran.