SYDNEY – Prima, in tribunale, si rifiuta di alzarsi davanti al giudice perché, dice, “io mi alzo solo di fronte ad Allah”. E poi, uscendo dalla aula della Corte suprema australiana, alza il dito indice, facendo il saluto del cosiddetto Isis.

Adesso la donna, Moutia Elzahed, 50 anni, una delle due mogli del terrorista islamico Hamid Alqudsi, rischia di finire in carcere come il marito per oltraggio alla corte.

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, alzando quel dito avvolto in un guanto nero, come tutto il suo corpo, volto compreso, la donna ha fatto il tawhid, un saluto della religione islamica che simboleggerebbe anche la propria appartenenza senza compromessi all‘Isis.

Moutia Elzahed è andata avanti con quel dito alzato rivolto alla folla davanti al tribunale per diversi metri, mentre l’amica che era con lei apostrofava i giornalisti chiamandoli “scarafaggi”.

Il suo gesto ha ricalcato quello fatto dal marito appena prima la lettura della sentenza di condanna a otto anni. Alqudsi è stato ritenuto colpevole di aver reclutato terroristi nel 2016. A giudicarlo era una donna, il giudice Christine Adamson della Corte suprema australiana.

Adesso per il rifiuto di alzarsi di fronte al giudice anche la moglie dell’uomo rischia di finire in galera, o quanto meno di pagare una multa che può arrivare fino a mille euro.

“Lei deve rimanere seduta quando le parlo”, le aveva intimato il giudice. Ma Elzahed si era seduta, dicendo di “alzarsi in piedi solo per Allah”. La donna si è presentata in tribunale con un burqa nero che le copriva tutto il corpo e il viso, guanti neri alle mani e scarpe nere.