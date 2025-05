La prima pagina di oggi è dedicata al durissimo scontro tra il ministro della Difesa israeliano ed il presidente francese Emmanuel Macron che ha dichiarato che riconoscere la Palestina è “un’esigenza politica”. Israele ha replicato dicendo che si tratta di una crociata ed ha annunciato l’intenzione di “costruire lo Stato ebraico israeliano” anche su una parte della Cisgiordania. Lo Stato di Palestina avrà il 7 ottobre (il giorno del 2023 dell’attacco di Hamas in Israele ndr) “come festa nazionale”, ha rincarato la dose il ministro. Restando in Medio Oriente è arrivata la notizia che la Germania starebbe valutando lo stop di invio di armi in Israele. Ancora dall’estero, c’è stato un attacco di Trump ai giudici che hanno bloccato i dazi. Per il tycoon si tratta di una sentenza “politica e orribile”.

Spostandoci in Italia e lasciando la prima pagina, oggi è stato approvato un disegno di legge che prevede pene più severe per chi maltratta gli animali. Poi c’è la cronaca, con la procura che ha chiesto la revoca della semilibertà a Stasi per l’intervista alle Iene e la confessione di Alessio Tucci: il ragazzo ha colpito Martina Carbonaro di spalle dopo un abbraccio rifiutato. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che si è travestito da fantasma per gettare la spazzatura in strada.

Ecco le notizie del giorno:

Israele attacca Macron che vuole riconoscere la Palestina: “Una crociata contro di noi, costruiremo lo Stato ebraico in Cisgiordania”

Trump all’attacco della sentenza che ha bloccato i dazi: “Politica e orribile”

Papa Leone XIV: “Rinunciare alla vendetta per costruire un mondo migliore”

Gli Stati Uniti avviano l’esame dei social degli studenti che aspirano ad Harvard alla ricerca di post antisemiti

Chiesta la revoca della semilibertà ad Alberto Stasi per l’intervista a Le Iene non autorizzata

La confessione di Alessio Tucci: “Martina ha rifiutato il mio abbraccio e l’ho colpita di spalle”

Multe più severe e carcere per i reati contro gli animali. Approvato il disegno di legge, le novità

Giorgia Meloni: “Sulle violenze giovanili a volte ti senti disarmato, forse non stiamo capendo il tema”

Il genio del giorno, l’uomo che si è travestito da fantasma per gettare la spazzatura in strada