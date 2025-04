La notizia del giorno riguarda gli strascichi del blackout in Spagna, soprattutto, e Portogallo che colpiscono ancora l’attenzione dei media. Da segnalare poi la speranza progressista francese di André Glucksmann che ha fatto appello agli europei affinché si armino se non vogliono soccombere a Putin. Da segnalare poi la sparatoria al centro di Uppsala, in Svezia, con almeno tre morti. L’impressione è che gang e terrorismo siano ormai fuori controllo.

Da spillare l’amministrazione Trump che ha usato perfino il prato della Casa Bianca per la sua propaganda: esposte le foto con le facce dei 100 clandestini arrestati. La Russia poi, tramite l’ex presidente Medvedev, ha minacciato Svezia e Finlandia. Quindi la cronaca italiana che ha registrato la condanna a 18 anni e 8 mesi all’assassino di Santo Romano, uno che sparò perché gli avevano sporcato le scarpe. Poi anche l’aggressione a un parroco per una predica che non è piaciuta. E infine perché no, il genio del giorno: il cardinale che ha svuotato gli alcolici del minibar pensando che fossero gratis.

Ecco le notizie di oggi.

L’eurodeputato Glucksmann: “O l’Europa si riarma o soccomberà a Putin. Meloni? Troppo vicina a Trump, non può avere ambizioni nella Ue”

Blackout in Spagna, metafora di una Europa che non c’è più

La foto del giorno, passeggeri della metro in strada a Madrid durante il blackout: auto ferme e semafori spenti

A 17 anni uccise per un capriccio, la condanna a 18 anni indigna i parenti di Santo Romano. “Che schifo!”

La Casa Bianca espone sul prato le foto con le facce di 100 immigrati e timbro “arrested” VIDEO

Uppsala, sparatoria in centro con almeno tre morti, feriti. Svezia sconvolta da gang e attentati

Medvedev minaccia Svezia e Finlandia: “Sono diventati automaticamente bersagli della Russia”

Dopo medici e infermieri, i preti. Aggredito parroco dopo la messa, la predica contro lo spaccio non era piaciuta

La chicca del giorno, “Un tifoso ha bestemmiato allo stadio durante il minuto di silenzio per Papa Francesco”

Il genio del giorno, il cardinale che ha svuotato gli alcolici del minibar pensando che fossero gratis