La notizia del giorno sono i colloqui di pace a porte chiuse tra Stati Uniti e Russia che si stanno svolgendo a Riad, in Arabia Saudita. Il presidente della commissione esteri del Senato russo Grigory Karasin ha definito i colloqui “interessanti e creativi”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che in queste ore si sta parlando di chi sarà la proprietà della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto è salito a 65 feriti, di cui 14 bambini, il bilancio dell’attacco russo che ha colpito la città di Sumy, nell’Ucraina settentrionale.

Nel recinto italico intanto è divampata la rissa tra Lega e Forza Italia sulla politica estera con l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi che ha definito “inaccettabili” le parole di Antonio Tajani di ieri (“Un partito ‘quaquaraquà’ parla senza studiare”). All’attacco le opposizioni. “Il governo – ha tuonato la segretaria dem Elly Schlein – è ormai allo sbando”.

Poi la cronaca: il 37enne denunciato per stalking arrestato perché su internet cercava “come procurarsi un’arma”, la vicenda del giornalista buttato a terra e arrestato dalla polizia a Cosenza e le parole di Alberto Stasi (“Sempio non lo conosco, se il suo Dna è sulle unghie di Chiara Poggi ci sarà un motivo”). E infine, perché no, il genio del giorno: lo sposo che è stato derubato durante il corteo nuziale e che poi si è lanciato all’inseguimento del ladro. Auguri.

Ecco le notizie principali di oggi:

Le notizie del giorno in tempo reale, a Riad i colloqui di pace tra Usa e Russia. Zelensky: “Mosca è riuscita a influenzare i funzionari USA”. Trump: “Annuncerò dazi su auto, alluminio e farmaci”

Le voci dal palazzo, Tajani: “Un partito ‘quaquaraquà’ parla senza studiare”. Ceccardi: “Affermazioni irricevibili”. Schlein: “Il governo Meloni non sta più in piedi”

Elly Schlein: “Lega e Forza Italia continuano a litigare. Il governo è ormai allo sbando”

Appendino: “Da quando governa la Meloni i salari reali sono scesi di più del 4%”

Denunciato per stalking cerca online “omicidio”, “sabotare i freni” e “come procurarsi un’arma”. Arrestato un 37enne

Il video del giornalista buttato a terra e ammanettato dalla polizia a Cosenza

Il video di Papa Francesco che si affaccia e saluta la folla al Gemelli

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi: “Sempio non lo conosco, se il suo Dna è sulle unghie di Chiara Poggi ci sarà un motivo”

Tiktoker viene insultato online dopo la transizione di genere e si toglie la vita. Si indaga per istigazione al suicidio

Il genio del giorno, lo sposo che viene derubato durante il corteo nuziale e si lancia all’inseguimento del ladro