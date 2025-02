La notizia del giorno è il botta e risposta tra il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky. Il tycoon ha infatti attaccato direttamente Zelensky: “È sua la colpa della guerra in Ucraina”. Pronta la replica del leader ucraino: “Trump vive in uno spazio di disinformazione russa”. Un argomento che è di dibattito anche tra i politici italiani. “Giorgia Meloni non può criticare Donald Trump, è completamente ingessata” la critica mossa da Giuseppe Conte alla Premier.

Voltando la pagina politica, c’è la cronaca con la drammatica notizia della morte, dopo tre giorni di agonia, della bambina di 10 anni investita da un’auto guidata da un ubriaco. Poi ci sono le condizioni di salute del Pontefice. Ricoverato da venerdì per una “polmonite bilaterale”, il quadro clinico continua a essere complesso.

E infine, perché no, il genio del giorno: il tizio ubriaco che orina per terra e spacca il bagno del bar che gli ha negato un drink.

Ecco le notizie principali di oggi:

Botta e risposta tra Trump e Zelensky: “Dittatore e comico mediocre”. “Vive di disinformazione russa”

Macron: ”La Russia rappresenta una minaccia esistenziale per gli europei”

Le voci dal palazzo, Fidanza (FdI): “Vertice di Parigi? Un fallimento”. Conte: “Meloni ingessata e afona con Trump”. Bonelli: “Stanno arrivando delle bollette allucinanti”. Renzi: “E la premier intanto si gira dall’altra parte”

Il consigliere di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi: “L’uomo è diventato violento con le donne perché ha perso la virilità”

Perché i giganti del web non pagano le tasse in Italia e perché non si riesce a fare una Web Tax globale

Papa Francesco ha una polmonite bilaterale, dal Vaticano: “Una notte tranquilla. Si alza dal letto e il cuore regge bene”

È morta dopo 3 giorni di agonia la bambina investita da un suv, il guidatore era ubriaco

Il genio del giorno, il tizio ubriaco che orina per terra e spacca il bagno del bar che gli ha negato un drink

La chicca del giorno, Lollobrigida: “Etichette sulle bottiglie di vino? Anche l’abuso di acqua può portare alla morte”

Gasperini-Lookman, quando un allenatore “toppa” alla grande