Girata la prima pagina, si entra nelle solite risse politiche nostrane. Giorgia Meloni, alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consglio europeo, se l’è presa un po’ con tutti:

“Se nessun Paese è sicuro – ha detto la premier rispondendo alle critiche sul centro migranti in Albania – allora non possiamo rimpatriare nessuno. Magari non facciamo il Ponte sullo Stretto e possiamo farlo tra la Sicilia e il Nord Africa per fare arrivare tutti. Ma lo farete voi quando tornerete al governo perché io voglio continuare a fermare l’immigrazione di massa”. Alla Meloni hanno risposto Elly Schlein (“I centri in Albania sono il fallimento della propaganda della Meloni”) e Giuseppe Conte (“Il suo cuore puro è il servilismo verso i potenti”).

Attraversate le paludi della politica, ecco la cronaca. All’alba è stata estratta dalle macerie la terza vittima dell’esplosione avvenuta lunedì pomeriggio in una villetta di Ardea, fuori Roma. A causare l’esplosione, con tutta probabilità, una bombola di GPL usata per il riscaldamento. Da annotare poi il ritorno di Fleximan, o almeno, di un suo emulatore. Un autovelox, infatti, è stato abbattuto a Bertiolo, in Friuli. Da spillare anche la rissa tra due cognati a Parabita, in provincia di Lecce. La rissa, raccontano, sarebbe nata poco dopo la morte della suocera perché nessuno dei due voleva pagarle il funerale. E poi, perché no, il genio del giorno: il tipo ubriaco che è stato abbandonato dagli amici su una corsia d’emergenza. Quando si dice l’amicizia.

