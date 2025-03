La notizia del giorno è il discorso della premier Meloni alla Camera dove ha citato il Manifesto di Ventotene sottolineando: “Non so se questa è la vostra Europa, certamente non è la mia”. Una dichiarazione che ha portato alle proteste dell’aula e all’interruzione del dibattito. Lasciando la pagina italiana della politica e andando a quella estera, c’è l’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu per presunta corruzione. “Ci troviamo di fronte a una grande tirannia” ha detto in un video Imamoglu, uno dei principali oppositori del presidente Recep Tayyip Erdogan, poco prima dell’arresto.

Voltando pagina e passando alla cronaca, c’è l’incidente a San Faustino di Cingoli, dove una bimba di 2 anni è stata investita insieme a suo padre. La piccola era sfuggita al controllo del genitore e lui, per salvarla, ha fatto da scudo all’arrivo di un’auto. Altra notizia è l’invasione di moscerini che ha costretto gli abitanti di Orbetello a barricarsi in casa. Andando all’estero c’è stato il ritorno sulla Terra dopo nove mesi, dei due astronauti che erano rimasti bloccati nello spazio a bordo della ISS.

E infine perché no, il genio del giorno: l’uomo che guidava da vent’anni senza aver mai preso la patente.

Ecco le notizie principali di oggi:

Meloni: “La compattezza del governo non è data dalla presenza dei ministri in Aula. L’Europa del manifesto di Ventotene non è la mia”. Fischi dall’opposizione e seduta sospesa

Le voci dal palazzo, Meloni: “Ventotene? Non è la mia Europa”. Cuperlo: “Non è degna di rappresentare la democrazia”. Speranza: “Cosa è questa se non apologia del fascismo?”

Il testo integrale del Manifesto di Ventotene e la storia del documento scritto nel 1941

Imamoglu, arrestato il sindaco di Istanbul. È il principale oppositore a Erdogan. Vietate le manifestazioni, chiuse alcune fermate della metro e social irraggiungibili. Ecco cosa sta succedendo in Turchia

Donald Trump blocca anche il tracciamento dei 30mila bambini ucraini deportati in Russia

La storia dei tre giovani che entrano in una villa che pensavano fosse abbandonata e dentro invece trovano marito e moglie morti da mesi

Bimba di 2 anni scappa dal padre, lui la insegue e entrambi vengono investiti da un’auto

Orbetello invasa dai moscerini, residenti barricati in casa chiedono lo stato d’emergenza

Astronauti rientrati dopo 9 mesi nello spazio, quali sono gli effetti sul corpo dopo tanto tempo senza gravità

Il genio del giorno, l’uomo che guidava da vent’anni senza aver mai preso la patente