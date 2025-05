La notizia del giorno è il piano approvato dal gabinetto di sicurezza d’Israele per l’occupazione di Gaza. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto che “siamo alla vigilia di un’invasione massiccia nella Striscia. La popolazione sarà spostata”. Da spillare in prima pagina anche le nuove dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia: “Non escludo l’uso della forza”.

In Italia intanto, passate elezioni in Trentino Alto Adige (con Trento che resta al centrosinistra e Bolzano che andrà al ballottaggio), si discute di salari. “Malgrado la propaganda – ha detto l’eurodeputato pentastellato Pasquale Tridico in una intervista al Quotidiano Nazionale – sui salari non c’è stata nessuna svolta”.

Poi la cronaca: le parole della sorella di Riccardo Claris (“Era al posto sbagliato nel momento sbagliato”), la storia del ragazzino di 10 anni che ha chiamato il 113 dopo che il padre ha ucciso la madre e le polemiche per i bambini dell’asilo inginocchiati in un centro islamico di Susegana, in provincia di Treviso.

E infine, perché no, il genio del giorno: il pensionato che dopo una sosta è ripartito col suo camper… dimenticandosi della moglie.

Ecco le notizie del giorno:

Le notizie del giorno, in Romania vola l’ultradestra alle presidenziali. Trump: “Non escludo l’uso della forza sulla Groenlandia”. Netanyahu: “Siamo alla vigilia di un’invasione massiccia a Gaza”

Dalla leggenda alla realtà. Trump ordina la rinascita di Alcatraz, ospiterà i criminali più spietati e violenti

Romania, l’ultradestra euroscettica e contraria agli aiuti all’Ucraina trionfa al primo turno con il 40,5%

Elezioni Trentino Alto Adige, Trento resta al centrosinistra. A Bolzano centrodestra in vantaggio ma si andrà al ballottaggio

Le voci dal palazzo, Tridico: “Malgrado la propaganda, sui salari non c’è stata nessuna svolta”. Lupi: “Il lavoro non si tutela con gli slogan”. Landini: “Venticinque anni di politiche sbagliate”. Bonelli: “I dati smentiscono l’ingannatrice Giorgia Meloni”

La sorella di Riccardo Claris: “Era nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ammazzato alle spalle, è una generazione di disagiati”

“Papà ha ucciso mamma”, a 10 anni chiama il 113. L’uomo era già stato denunciato ma per lui nessuna misura cautelare

Il video della lite tra turisti israeliani e una ristoratrice pro Palestina a Napoli

I bimbi dell’asilo inginocchiati in moschea, proteste (per una volta) bipartisan dalla Lega e dal Pd

Il genio del giorno, il pensionato che riparte con il camper lasciando la moglie per strada