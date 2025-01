La notizia del giorno è l’ennesima giornata nera per i pendolari per i problemi sulla rete ferroviaria italiana. Il Gruppo Fs, alla luce dell’ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette, ha preparato un esposto-denuncia che ha depositato presso le autorità competenti. Situazione che ovviamente ha scatenato il dibattito politico. Altra notizia in rilievo è l’obiettivo del Governo di garantire maggiori tutele alle forze dell’ordine, riassunto dalle opposizioni, dai media e da alcuni sindacati di settore con l’espressione scudo penale, non riconosciuta però dall’Esecutivo.

Guardando fuori dai confini nazionali, è stato trovato l’accordo per il cessate il fuoco (e la liberazione degli ostaggi) tra Hamas e Israele. Accordo annunciato in prima persona da Donald Trump.

Superata la prima pagina, troviamo diverse notizie di cronaca italiana: dalla sentenza della Cassazione che ha condannato Autostrade per l’Italia a risarcire i danni alla famiglia di una vittima per la mancanza di guardrail, alla maestra che, assolta dall’accusa di maltrattamenti sugli alunni, torna in classe ma i genitori non la vogliono. Ma anche un caso di malasanità, con un’anziana che è rimasta 60 ore sulla barella in un pronto soccorso di Salerno.

Infine due notizie curiose: l’uomo che ha lasciato la sua eredità milionaria ad un paesino della Normandia, solo perché ha il suo stesso nome, e la donna truffata – per 830mila euro – da un finto Brad Pitt.

Ecco le notizie principali di oggi:

Treni, nuovi disagi. Ferrovie ipotizza il sabotaggio. Salvini: “Danni del malgoverno della sinistra”

Gaza, Hamas e Israele hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco e gli ostaggi. Trump: “Mia vittoria”

Scudo penale per gli agenti? Nordio smentisce: “Solo maggiori tutele che riguardano tutti i cittadini”

Le voci dal palazzo, Salvini: “Sui treni danni del malgoverno della sinistra”. Schlein: “Lui e la Meloni paralizzano il Paese”. Renzi: “Buffone, dimettiti”

Morì in un incidente stradale, Autostrade per l’Italia condannata a risarcire i danni per la mancanza di guardrail

La storia della donna truffata da un finto Brad Pitt: “Ho perso 830mila euro, pensavo fosse innamorato di me”

Il genio del giorno, l’uomo che ha lasciato tutta la sua eredità milionaria a una cittadina che ha il suo nome

La maestra assolta per maltrattamenti degli alunni torna in classe, ma i genitori non la vogliono

La storia dell’anziana di 94 anni rimasta 60 ore sulla barella in un pronto soccorso

La foto del giorno, il lancio del Falcon 9 di Space X verso la Luna con a bordo un navigatore satellitare italiano