La notizia del giorno è senza dubbio la tregua tra Hamas e Israele. Non è ancora ufficiale e sicura ma a quanto pare, se Hamas darà il suo ok definitivo, le bombe finalmente smetteranno di cadere su Gaza. Superata la prima pagina, troviamo la morte del fotografo Oliviero Toscani. Ci sono poi due avvenimenti di cronaca giudiziaria accaduti in Italia: il primo è la condanna a 30 anni a Salvatore Montefusco. Accusato di un doppio femminicidio, Montefusco non ha ricevuto l’ergastolo: i giudici hanno infatti letto nel suo gesto dei “motivi umanamente comprensibili”. Il secondo caso di cronaca giudiziaria è quello di Alex Cotoia che uccise il padre per difendere la madre vittima di continue violenze. Il ragazzo è stato assolto anche in appello: per i giudici si è trattato di legittima difesa.

Restando ancora in Italia, ma nel mondo della politica, proseguono le polemiche sugli scontri alle manifestazione pro-Ramy. Da una parte Gasparri di Forza Italia chiede di velocizzare l’approvazione, alla Camera, del Decreto Sicurezza. Ma dall’altra parte la Schlein chiede al Governo di smetterla di fare politica su queste violenze. E infine, perché no, il genio del giorno: il bambino di 9 anni che salta la scuola per vedere il Newcastle ma viene ripreso in tv.

Ecco le notizie principali di oggi:

Tregua a Gaza per gli ostaggi, l’ok definitivo all’accordo lo darà il fratello del leader di Hamas morto

Uccise moglie e figlia a fucilate, niente ergastolo. I giudici: “Motivi umanamente comprensibili”

Assolto in appello Alex Cotoia, uccise il padre con 34 coltellate per difendere la madre: “Ora voglio trovare il mio posto nel mondo”

È morto il fotografo Oliviero Toscani. Quando disse: “Non ho mai avuto un padrone. Sono sempre stato libero”

Scontri a manifestazioni per Ramy, Gasparri: “Subito in Aula il disegno di legge sicurezza”

Sbranata da cinque cani, muore a 30 anni nella villetta dell’amico

Los Angeles, i più ricchi assoldano vigili del fuoco privati. Installare un idrante costa 100mila dollari

Le voci dal palazzo, Meloni: “A Roma ignobile episodio di disordine e caos”. Salvini: “Criminali rossi assaltano le forze dell’ordine”. Schlein: “La destra la smetta di fare politica su queste violenze”

Libraia di Castelfranco Veneto si rifiuta di vendere il libro di Vannacci e viene minacciata

Il genio del giorno, il bambino di 9 anni che salta la scuola per vedere il Newcastle ma viene ripreso in tv