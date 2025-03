Almeno in Italia la notizia del giorno è il maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna e la Toscana. Con la Protezione Civile che nelle ultime ore ha esteso l’allerta rossa anche a domani.

Fuori dal recinto italico si continua invece a parlare delle mosse di Donald Trump. Parlando di Putin, il presidente statunitense ha detto di averci parlato e di avergli chiesto “di risparmiare le vite dei militari ucraini nel Kursk”. Trump è poi tornato a parlare di Groenlandia (“Ci sarà l’annessione”) e di Canada (“Sarebbe perfetto come Stato USA”).

Tornando nelle nostre quattro mura domestiche, nel palazzaccio della politica si discute delle parole di Andrea Delmastro intercettate dal Foglio (“Riforma dela Giustizia? L’unica cosa figa è il sorteggio”). Le opposizioni chiedono spiegazioni e soprattutto dimissioni. “Chi fa dimettere la Meloni – chiede il leader di Italia Viva Matteo Renzi -, lui o Nordio?”.

Poi la cronaca: il padre che ha accoltellato il figlio a Francavilla Fontana e la sentenza per l’omicidio di Willy Monteiro con le condanne (ergastolo e 28 anni) per i fratelli Bianchi. E infine, perché no, il genio del giorno: il bambino di 4 anni che ha chiamato la polizia perché la madre gli stava mangiando il gelato.

Ecco le notizie principali di oggi:

Maltempo, in Toscana ed Emilia Romagna anche domani sarà allerta rossa

Il post di Donald Trump: “Ho parlato con Putin e gli ho chiesto di risparmiare le vite dei militari ucraini nel Kursk”

Trump: “La Groenlandia a stelle e strisce? Accadrà. E il Canada sarebbe perfetto come stato Usa, sarebbe il più grande”

Quali sono le condizioni di Putin per la tregua: niente Nato, niente armi a Kiev e linea del fronte congelata

Il nuovo affondo della Zakharova: “L’Italia ci attacca perché non ha nulla per difendersi”

Le voci dal palazzo, Conte: “La manifestazione di sabato? Noi non ci saremo”. Delmastro: “Riforma della giustizia? L’unica cosa figa è il sorteggio”. Renzi: “Chi fa dimettere la Meloni, lui o Nordio?”. Bonelli: “Il governo ormai si sfiducia da solo”

Omicidio Willy Monteiro, Marco Bianchi condannato all’ergastolo. Il fratello Gabriele a 28 anni

Padre accoltella il figlio durante una lite, morto dopo 24 ore di agonia

Manfredi: “Non vedo le condizioni per evacuare i Campi Flegrei. Piano c’è, ma è zona più monitorata d’Italia”

Il genio del giorno, il bambino di 4 anni che ha chiamato la polizia: “Mia madre sta mangiando il mio gelato”