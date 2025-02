La notizia del giorno riguarda Daniela Santanchè alle prese con il dibattito sulla sfiducia. La ministra ha replicato alle opposizioni spiegando di essere una donna libera e fiera di portare il tacco 12. Lasciando la prima pagina e restando nella politica italiana, c’è stato un rinvio del decreto bollette che ha scatenato le ire dell’opposizione.

Passando a quello che succede all’estero, si è parlato del voto all’Onu degli Stati Uniti di Trump che sull’Ucraina, in due risoluzioni si sono apertamente schierati con la Russia di Putin insieme ad altri Paesi come la Corea del Nord e la Bielorussia. Restando su quella sponda dell’Atlantico, si discute ancora della mail mandata da Elon Musk. Malgrado la presa di posizione dell’amministrazione Trump, il capo di Tesla ha minacciato di nuovo di licenziare i dipendenti federali.

Tornando in Italia e occupandoci di cronaca, ci sono due storie drammatiche: a Prato un ragazzo ha ucciso la madre prima di dare fuoco alla casa. A Roma invece, una ragazza di 19 anni è stata investita da un’auto in zona Laurentina ed è morta. E infine, perché no, il genio del giorno: il turista tedesco che ha fatto la pipì in strada a Venezia e ha ricevuto multa e Daspo.

Ecco le notizie principali di oggi:

Santanchè: “Voi combattete la ricchezza, non la povertà. Io donna libera, porto il tacco 12 e ci tengo a vestirmi bene”

Torto (M5s): “Caro bollette, Giorgetti si sveglia tardi e trova solo 3 miliardi per sei mesi. La Meloni è ancora in dormiveglia”

Le voci dal palazzo, Schlein: “Bollette? Assurdo che Meloni non abbia fatto nulla”. Renzi: “Eppure i soldi per i centri in Albania li hanno trovati”. Appendino: “E anche per aumentare gli stipendi dei ministri”

Gli Stati Uniti si sono schierati con la Russia nelle risoluzioni ONU sull’Ucraina

Musk minaccia di nuovo i dipendenti federali: “Ditemi a cosa serve il vostro lavoro o sarete licenziati”

Omicidio a Montepiano (Prato), figlio uccide la madre a coltellate e poi incendia la casa

Ragazza investita e uccisa da un’auto a Roma, l’uomo alla guida denunciato per omicidio stradale

Come sta Papa Francesco? Lieve miglioramento ma la situazione resta critica

Il premio Nobel Giorgio Parisi sul Covid: “Senza misure di contenimento avremmo avuto 700mila morti in Italia”

Il genio del giorno, il turista tedesco che fa la pipì in strada a Venezia e riceve multa e Daspo