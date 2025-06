La notizia del giorno è ancora una volta l’Iran e la guerra con Israele. Anche oggi ci sono stati diversi bombardamenti da parte di Tel Aviv, con una forte risposta da parte di Teheran. Colpiti, nella capitale iraniana, sia il quartier generale delle Guardie Rivoluzionarie, sia il carcere dei dissidenti del regime di Evin. Notizie contrastanti sulle vittime: l’unica cosa certa è che nel pomeriggio di oggi, Teheran è stata avvolta da una nube di fumo provocata dalle circa 100 esplosioni avvenute. Restando a parlare di Iran, c’è stato un intervento alla Camera di Giorgia Meloni che ha parlato in vista del Consiglio europeo. La premier ha assicurato che dall’Italia non è partito nessun aereo utilizzato per bombardare l’Iran ed ha detto che il paese guidato dalla guida suprema Ali Khamenei dovrebbe cogliere l’opportunità di trattare sul nucleare. A Gaza, sempre secondo il capo del governo italiano, la reazione di Israele sta assumendo forme ormai inaccettabili.

Passando alla cronaca, oggi si è riparlato dell’omicidio di Giulia Tramontano, con la difesa che nel presentare la richiesta di appello ha detto che Alessandro Impagnatiello non è crudele, “ma voleva solo uccidere il feto” che la donna aveva in grembo. C’è stato poi un uomo che in Valtellina ha sparato alla madre anziana prima di togliersi la vita. E infine, perché no, il genio del giorno: il turista che ha danneggiato un quadro agli Uffizi per farsi un selfie.

Ecco le notizie del giorno:

Le notizie del giorno, gli Usa attendono una rappresaglia da Teheran entro due giorni. Per la Nato “i raid non violano il diritto internazionale”

Meloni alla Camera: “Iran colga l’opportunità di trattare sul nucleare. A Gaza la reazione di Israele sta assumendo forme inaccettabili”. Magi: “Premier imbarazzante, non ha mai nominato la parola Trump”

Il M5s supera definitivamente il limite al doppio mandato, ora potranno essere tre

Omicidio Giulia Tramontano, per la difesa “Alessandro Impagnatiello non è crudele, voleva solo uccidere il feto”

Il parroco che a Sorrento ha celebrato messa con indosso i colori della bandiera palestinese

Spara alla madre malata e a letto e si uccide con la stessa pistola

Servizi segreti ucraini: “Sventato un attentato a Zelensky in Polonia”

L’attacco in Iran divide la destra Usa e il Congresso, i democratici evocano l’impeachment contro Trump

Carburanti, con la crisi in Iran balzo dei prezzi al massimo da aprile

Il genio del giorno, il turista che ha danneggiato un quadro agli Uffizi per farsi un selfie