La notizia del giorno è la polemica divampata nel pomeriggio tra la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova e l’Italia tutta. Maria Zakharova ha condannato come “invenzioni blasfeme” le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che la scorsa settimana, in un discorso all’Università di Marsiglia, aveva paragonato la Russia al Terzo Reich per il suo attacco all’Ucraina. Alla portavoce ha risposto la stessa premier, Giorgia Meloni: “Ha offeso una Nazione”.

In attesa di capire il piano di Donald Trump per la pace in Ucraina, da spillare nella pagina degli esteri anche le parole da Monaco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Il prossimo anno Putin vuole attaccare la NATO. Ma fermeremo questo pazzo”.

Nelle quattro mura domestiche tricolori invece si continua a litigare su bollette e sulla produzione industriale in calo. “Dalla Meloni – ha detto il leader del Movimento 5 Stelle in un’intervista al Quotidiano Nazionale – nessuna misura per le famiglie in difficoltà. È brava solo nella propaganda”.

Poi la cronaca: il ricovero al Gemelli di Papa Francesco, le testimonianze del nubifragio avvenuto sull’Isola d’Elba e i genitori ucraini di Pescia, Pistoia, arrestati per aver picchiato – fino a farli mettere in ginocchio sul sale grosso – i propri figli. E infine, perché no, il genio del giorno: il tizio che si lascia cadere oggetti pesanti sulle dita dei piedi per diventare una star di TikTok.

Ecco le notizie principali di oggi:

La portavoce del ministero degli Esteri russo contro Mattarella: “Noi come il Terzo Reich? Invenzioni blasfeme”. La replica della premier Meloni: “Ha offeso una Nazione intera”. Il Quirinale: “Il presidente è sereno”

Papa Francesco al Gemelli, non si esclude un ricovero fino a cinque giorni

Zelensky: “Il prossimo anno Putin vuole attaccare la NATO. Ma fermeremo questo pazzo”

Il video del drone russo che colpisce e incendia parte della copertura del reattore di Chernobyl

Perché in Italia le bollette dell’elettricità sono le più alte d’Europa

Conte: “Dalla Meloni nessuna misura per le famiglie in difficoltà, brava solo nella propaganda”

Le voci dal palazzo, Urso: “L’Europa deve dotarsi immediatamente di una vera politica industriale”. Conte: “Meloni semplicemente non sta governando”. Torto (M5s): “E nel frattempo gli italiani sono disperati”

La madre di 82 anni muore e il figlio disabile la veglia per due giorni

Figli maltrattati, picchiati e messi in ginocchio sul sale grosso. Genitori arrestati

Il genio del giorno, il tizio che si lascia cadere oggetti pesanti sulle dita dei piedi per diventare una star di TikTok