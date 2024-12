Oggi è stato il giorno della conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin. E il giorno dopo le parole di Zelensky (“Non abbiamo le forze per riprenderci Crimea e Donbass”), il presidente russo ha prima ribadito che la Russia sta continuando ad avanzare in Ucraina e che sarebbe disposto a trattare solo dopo le presidenziali ucraine e poi ha lanciato la sfida all’Occidente: “Scegliete un obiettivo a Kiev, e vediamo se riuscirete ad abbattare il nostro missile ipersonico Oreshnik”.

Restando tra le pagine degli esteri, dalla Francia la notizia della condanna a 20 anni per Dominique Pelicot, l’uomo che per anni ha drogato e fatto stuprare la moglie. Con lui condannati anche i 50 violentatori.

Scavalcato il recinto della prima pagina, ecco la palude della politica italica. Oggi a Montecitorio grandi polemiche per le mattutine assenze del governo in Aula. “Un operaio lo avrebbero licenziato” ha ironizzato Lorenzo Donno del Movimento 5 Stelle.

Dalle pagine del Corriere della Sera poi, la nuova frecciatina di Romano Prodi a Giorgia Meloni: “Questa destra è più insidiosa di Berlusconi”.

Tra le colonne della cronaca la drammatica tragedia avvenuta alle porte di Firenze, dove una famiglia, genitori e figlio, sono morti in casa per intossicazione al monossido di carbonio. Poi l’incredibile vicenda dell’uomo che dopo essersi risvegliato dal coma si è ritrovato iscritto al Partito Democratico. Tutto vero. Da Clusone, nella Bergamasca, invece una bella notizia: la storia del ragazzo che ha restituito al legittimo proprietario un portafoglio ritrovato in un supermercato. Portafoglio con 1600 euro dentro. Non proprio un gesto banale, quindi. E poi, perché no, il genio del giorno: il turista sorpreso dal prete mentre urinava in Chiesa. Altro che acqua santa.

Ecco le notizie principali di oggi:

