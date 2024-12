La prima notizia, drammatica, da annotare sul diario del giorno è sicuramente l’esplosione nel deposito Eni di Calenzano. La dinamica è ancora da chiarire. Un primo bilancio delle vittime parla di due morti, nove feriti e tre dispersi. Da spillare in prima pagina anche il comunicato del sindacato USB (“Basta con il finto cordoglio. Nessuno parli di fatalità”) e le parole di Nicola Fratoianni (“Strage di Stato”). Per Fratelli d’Italia invece “questo è il momento del cordoglio e del dolore. Nessun’altra parola dovrebbe aggiungersi in questo terribile frangente”.

Tra le colonne della cronaca anche la storia della 24enne accotellata dall’ex fidanzato nei pressi di un supermercato di Giussano, a Monza. A colpire il fatto che l’uomo era ai domiciliari per averle già lanciato dell’acido. Insomma, anche questa volta si è rischiata l’ennesima tragedia annunciata.

Dagli esteri, si continua a parlare delle vicende siriane. Tre, per ora, i possibili scenari all’orizzonte: quello libanese con un fragile equilibrio politico da costruire, una transizione ordinata e lo spettro del caos libico. In quale futuro finirà la Siria?

Girata la prima pagina, si finisce in mezzo alle solite risse politiche. In una diretta su Facebook, Giuseppe Conte festeggia la, nuova, vittoria all’assemblea costituente pentastellata. E nel mirino l’ex presidente del Consiglio mette Beppe Grillo (“Si è messo ai margini”) e il Partito Democratico (“No al piano Ue di riarmo, vedremo chi è progressista”).

Ma un trafiletto le meritano anche le parole di Matteo Renzi su Notre-Dame: “Il restauro è costato meno della costruzione del centro migranti in Albania”.

Tra le pagine della cronaca anche la storia del senzatetto che si è addormentato in un cassonetto svegliandosi solo un attimo prima di finire in un tritarifiuti e la bambina di 9 anni morta per una reazione allergica dopo aver mangiato un piatto di gnocchi al ristorante. Da annotare anche la storia del gatto caduto da una finestra e salvato dalle acque gelide dai vigili del fuoco. E poi, perché no, il genio del giorno: il ragazzo che si è tolto una scarpa al museo confonendo i visitatori che hanno poi scambiato la calzatura… per un’opera d’arte.