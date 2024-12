IL DIARIO, dall’illegittimità per il Tar sull’assegnazione del Festival di Sanremo alla Rai alla crisi di governo in Francia. Ecco le notizie del giorno

L’argomento del giorno, almeno in Italia, è la clamorosa decisione del Tar della Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto da parte del Comune di Sanremo alla Rai. Oltralpe invece, con la crisi di governo, ha parlato il presidente Emmanuel Macron: “Non mi dimetto – le sue parole pronunciate nel discorso alla nazione -. Il nuovo primo ministro verrà nominato nei prossimi giorni”.

Tra le colonne della cronaca la 19enne che voleva andare a combattere per l’Isis e che è stata fermata all’aeroporto di Bergamo. “Jihad – scriveva sui social la ragazza di origine keniota – significa più che altro ‘lotta contro i nemici. Non vuoi meritare il livello più alto in Paradiso?”

Girata la prima pagina, si finisce in mezzo alle solite risse politiche. Intervistato dalla Stampa, Giuseppe Conte questa volta, mollata la sagoma di Beppe Grillo, ha messo nel mirino il Partito Democratico: “Se si votasse domani, andremmo da soli”. E due brevi lo meritano anche le parole di Matteo Renzi (“Il centro migranti in Albania è una delle più grandi buffonate. Ora sta dando riparo ai cani randagi”) e dell’altro Matteo, Salvini (“Per i problemi in Francia bisogna citofonare Macron, sta raccogliendo quello che ha seminato”).

Superato il recinto della politica italica, dalla Russia è arrivata la frecciatina a Macron: “L’attuale presidente della Francia – ha detto il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin – ha portato il paese, un tempo prospero, in uno stato di profonda crisi politica ed economica”.

Ma tra le pagine della cronaca anche la signora di Macerata denunciata per aver lanciato il suo gatto dal balcone e la 48enne finita in coma per dieci giorni perché al bar le hanno fatto bere del detersivo al posto dell’acqua. E poi, perché no, il genio del giorno: l’uomo che ha comprato un’auto con un assegno falso ed è scappato… ma col GPS acceso.

Ecco le notizie principali di oggi:

