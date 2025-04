La notizia del giorno è l’arrivo a Roma di JD Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti. Vance, in Italia per la Pasqua, si è visto di nuovo con la premier dopo l’incontro avvenuto a Washington solo poche ore prima. Restando nella prima pagina e parlando ancora dell’amministrazione Usa, oggi il segretario degli Esteri Marc Rubio ha parlato della guerra in Ucraina dichiarando che se non si riuscirà a trovare la pace in tempi brevi, il suo Paese volterà pagina dato che ha altre priorità. Passando invece a quello che è accaduto in Italia si è parlato molto della tragica morte di un padre e di suo figlio avvenuta a Valdagno in provincia di Vicenza. A causa delle piogge torrenziali che hanno colpito il Veneto, la loro auto è stata inghiottita in una voragine che si è aperta improvvisamente su un ponte. Restando sulla cronaca c’è stato un altro femminicidio: un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie a Bitonto in Puglia cercando poi di togliersi la vita. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che ha violato i domiciliari per comprare le sigarette alla moglie.

Ecco le notizie principali di oggi:

Le notizie del giorno, padre e figlio morti caduti in una voragine. JD Vance a Roma da Meloni: “Dialogo con la Ue sui dazi”. E la premier sente la von der Leyen

Meno prenotazioni per gli Usa con l’arrivo di Donald Trump, crollano i prezzi dei voli

Rubio: “Se non si riesce a far finire la guerra, volteremo pagina. Gli Usa hanno altre priorità”. Cremlino: “Progressi nei negoziati”

Schlein: “Non un gran bilancio per la Meloni negli Usa. L’Ue sia pronta a colpire le Big tech che sostengono Trump”

La lista Ue dei “paesi di origine sicuri” per i rimpatri, che significa e cosa cambia per i migranti

La foto del giorno, la voragine che ha inghiottito l’auto con a bordo un padre e il figlio

Uccide la moglie e chiama il 112: “Venite a prendermi”. Poi si chiude in bagno e tenta il suicidio

La mamma di Mark Sampson: “Mio figlio sembrava un demonio, ho avuto paura”

Funivia del Faito, il video dell’intervento dei Vigili del Fuoco dopo l’incidente

Il genio del giorno, l’uomo che viola i domiciliari per comprare le sigarette alla moglie