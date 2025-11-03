Anche questa settimana il mondo ha girato fiero intorno alle sue follie: abbiamo visto le immagini del festival dove la gente si lanciava escrementi, abbiamo letto le dichiarazioni degli esorcisti contro Halloween e abbiamo seguito le polemiche intorno allo stop — momentaneo — al Ponte sullo Stretto. Ma andiamo a vedere la consueta top ten delle cose più folli avvenute in settimana.

La top ten dei brividi

Al decimo posto il festival dove le persone si lanciano escrementi di mucca per purificarsi. Pianeta Terra, 2025.

Al nono i due rari esemplari di ibis eremita abbattuti illegalmente in Valtellina. Erano in Italia da solo un’ora. Pensate noi, che riusciamo a sopravviverci da anni in questo Paese.

Poco più su, l’allarme di alcuni esorcisti: “Halloween introduce bambini e giovani all’occulto, è un canale di iniziazione al mondo delle tenebre”. Forse non hanno visto il mondo del lavoro italiano: quello è il vero mondo delle tenebre.

Al settimo posto Amazon, che — raccontano — è pronta a licenziare 30mila dipendenti, anche per colpa dell’intelligenza artificiale. Una volta era colpa della crisi. Ora dell’intelligenza artificiale.

Al sesto le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio: “Garlasco? A un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi”. A questo punto, aboliamoli, questi inutili processi.

Al quinto Donald Trump che, in Malesia, ha sfoderato l’ennesimo balletto appena sbarcato all’aeroporto di Kuala Lumpur. Ripetiamo: pianeta Terra, 2025.

Al quarto una Giorgia Meloni d’annata. Correva l’anno 2012: “Agenzie di rating: pagliacci camuffati da inquisitori”. E infatti, qualche giorno fa, la premier ha giustamente esultato: “Il riconoscimento del FMI e l’ultima valutazione sul rating dell’Italia dimostrano la nostra correttezza”.

Al terzo posto le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Meloni è la più grande politica del dopoguerra, Santanché forse la nostra miglior ministra”. Come dargli torto.

Al secondo una raccolta di perle sul Ponte sullo Stretto. Berlusconi nel 2008: “I lavori inizieranno immediatamente”. Conte nel 2020: “Nel caso, anche sottomarino”. Salvini nel 2016: “Sta in piedi?”. A questo punto è meglio non farlo, il Ponte. È più divertente parlarne soltanto.

Sul gradino più alto la furia di Matteo Salvini dopo lo stop della Corte dei Conti: “L’Italia fa una figura da Terzo mondo”. Se è per questo, con i treni da Trapani a Messina anche da Quarto, di mondo. Forse pure da Quinto.