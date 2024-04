Bolletta elettricità e gas: le nuove soglie per usufruire degli sconti

Bonus sociali per usufruire degli sconti nelle bollette elettriche e del gas. A partire dal 1 aprile si è tornati al regime ordinario. Per poter usufruire dello sconto in bolletta, gli utenti domestici e non domestici devono trovarsi in condizioni economicamente svantaggiate con un Isee che torna a 9.530 euro e 20mila euro per le famiglie più numerose con oltre tre figli. Nel 2023 invece, per aumentare la platea dei beneficiari la soglia era stata alzata fino a 15mila euro e 30mila per le famiglie numerose. Il contributo straordinario aumenta però a seconda del numero dei componenti familiari e, come previsto nella Legge di Bilancio 2024, viene applicato in automatico a chi già riceveva il bonus elettrico.

Intanto viene confermato il calo delle bollette per le famiglie rimaste nel mercato tutelato. Dopo il meno 11% del primo trimestre dell’anno, le tariffe dell’elettricità scendono di un altro 19,8% per il periodo aprile-giugno per la famiglia tipo nel mercato tutelato. A stabilirlo è stata l’Arera (l’Autorità per energia reti e ambiente).