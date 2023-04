Donne d’impresa: Alice Milillo, Da attrice di teatro a ingegnere gestionale per Richard Ginori .

Un’attrice mancata, la nostra Alice Milillo, che, da quando aveva 13 anni fino all’età di 21, recitava con successo e un mare di sogni per la compagnia teatrale “la Stanza” a Treviso.

Iscritta all’Università di Brescia e poi a Lugano, è diventata ingegnera gestionale. La sua scelta all’università – inizialmente – non è stata condivisa da suo padre che, visti gli studi classici di Alice, l’avrebbe più volentieri vista diventare un avvocato. Ma grazie alla tenacia e alla decisione della figlia, il sig. Milillo ha avuto però modo di ricredersi ampiamente sulla scelta fatta da Alice provetta ingegnera gestionale a tutti gli effetti.

Così, naturalmente, oggi suo padre è uno dei suoi fan più scatenati. Con esperienze di workshop, project course e vari progetti interni alle aziende, tra la Svizzera e la Cina, attualmente, Alice Milillo è approdata, a Ginori 1735, la famosa azienda di porcellane.

Ha già lavorato come Sales & Marketing Specialist per BMW Italia, (a Milano). È stata brand Manager Assistent anche per Dolce & Gabbana, dopo essersi impegnata professionalmente anche per Luxottica. Sempre a Milano ha ricoperto il ruolo di CVM Marketing CB Outbound (Intership and Thesis project). E non poteva mancare fra le sue esperienze vincenti e formative, anche una capatina a Londra dove ha lavorato come Sales Assistant French Connection, Covent Garden.

Le abbiamo chiesto:

Come mai è approdata ad ingegneria gestionale?

Il destino ha voluto che mentre ero in attesa che la mia amica uscisse dall’aula dove venivano presentati i corsi di suo interesse, mi sia imbattuta in una presentazione del corso di Ingegneria gestionale, corso a me sconosciuto fino a quel momento (d’altronde erano i primi anni in cui era stato inserito come Corso di Laurea).

Fu un vero e proprio fulmine a ciel sereno ma con tutte le migliori accezioni possibili, una lampadina che si è accesa improvvisamente in me. Mi ricordo infatti questo giovane imprenditore che raccontava con entusiasmo il suo percorso di studi, le skills che stava sviluppando nel suo percorso professionale e le soddisfazioni che ne stava traendo.

Tornai a casa con tutti i materiali formativi raccolti nella giornata e con entusiasmo misto a stupore, raccontai ai miei genitori la moltitudine di nozioni incamerate che si sono poi concretizzate nella mia decisione: non avevo più dubbi, volevo studiare Ingegneria Gestionale! Fu una notizia che colse di sorpresa anche i miei genitori, certi che dopo studi Classici avrei poi intrapreso gli studi di Legge.

Volevo essere una Manager, volevo diventare un’Imprenditrice e riconobbi la necessità di far coesistere in Alice due anime: l’anima più creativa, sognante con una parte più razionale, rigorosa che questi Studi senza dubbio mi avrebbero dato e che avevo bisogno di sviluppare.

Sud chiama nord, nel suo caso. Come mai da Treviso a Firenze?

Sono nata e cresciuta a Treviso è vero ma il nonno paterno è nato a Giovinazzo, in provincia di Bari, e proprio i suoi studi in Medicina l’hanno portato a salire al Nord dove ha conosciuto la nonna a Treviso, dove poi hanno sempre vissuto. Questo per dire che la vita è imprevedibile e io sono molto fatalista.

Una trentunenne in Italia figlia di questo tempo, pieno di promesse a volte non mantenute. Ma comunque libera di scegliere la sua vita. Cosa ne pensa della parità di genere? Essere una bella ragazza è comunque anche un bel vantaggio. O no?

E’ vero, molto spesso le promesse non vengono mantenute. Lo dico con consapevolezza e disillusione in quanto nel mio percorso professionale mi è capitato di scontrarmi con tante belle parole non sempre supportate dai fatti. La bellezza certamente è un’arma a doppio taglio: può essere d’aiuto, è innegabile, soprattutto per come ti presenti, ti poni, ma al tempo stesso a volte diventa un “ostacolo da superare”. Si è costantemente messo alla prova per verificare che ci sia in te anche quella famosa “sostanza” che giustifichi la tua assunzione.

Progetti futuri. Nei suoi sogni c’è un principe azzurro con tanti principini o soprattutto una carriera fulgida e splendente?

Da quando ho intrapreso i miei Studi Universitari, a quando ho deciso di trasferirmi a Milano prima e a Firenze poi, il filo conduttore è stato uno: l’ambizione, la realizzazione professionale. La Carriera si costruisce con la Costanza, la Determinazione e l’Umiltà. Per essere un Professionista devi essere costantemente assetato di Sapere e Curiosità e nell’ambito manageriale penso sia necessario sviluppare fondamentali skills di coaching.

Donne al potere. In Italia abbiamo l’esempio di Giorgia Meloni, cui viene ultimamente contrapposto un altro esempio di donna completamente diversa, sia sul piano politico, che su quello personale, Elly Schlein.

Come ho detto prima noi Donne, unite, potremmo essere una vera Forza, ma non sempre sappiamo sfruttare questo immenso potenziale che abbiamo. Avere due Donne ai Vertici così diverse ma unite da un grande senso degli Ideali e del Dovere, mi fa sperare che qualcosa stia cambiando, che ci stiamo evolvendo e che quella Parità di Genere tanto desiderata la stiamo pian piano ottenendo su vari fronti.

Penso anche alle enormi ingiustizie che si verificano nel Mondo, con maltrattamenti, esclusioni, violenze che molte Donne subiscono. Mi fa strano dire che noi Donne Italiane siamo fortunate perché in tutto il Mondo dovrebbe essere così, ma dobbiamo renderci conto del grande Privilegio che abbiamo e sfruttare le nostre Competenze e la nostra Unione per cercare di contribuire a un Mondo migliore.