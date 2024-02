J.P. Morgan conferma la crescita economica dell’Arabia Saudita

Il panorama degli investimenti dell’Arabia Saudita è pronto per un futuro prospero, alimentato dai suoi mercati azionari e obbligazionari, secondo un alto funzionario di J.P. Morgan. In un’intervista con Arab News durante il Saudi Capital Market Forum a Riyadh, Omar El-Amine, capo dell’Investment Banking presso J.P. Morgan Arabia Saudita, ha condiviso opinioni sulla crescente attrattiva del Regno per gli investitori. Ha evidenziato la completa trasformazione socioeconomica del Regno e le riforme normative come fattori chiave del suo fascino globale.

“L’Arabia Saudita si distingue come una storia di investimento entusiasmante e avvincente per i nostri investitori della regione o a livello globale”, ha osservato El-Amine, aggiungendo: “L’Arabia Saudita è una storia strutturale a lungo termine, dall’alto verso il basso, sostenuta dalla trasformazione socio-economica e l’esecuzione di una serie di riforme normative che aiutano a promuovere l’Arabia Saudita a livello globale”.

El-Amine ha indicato il mercato azionario come un chiaro indicatore della vivace attività economica del Regno e della sua economia diversificata ed espansiva. Ha sottolineato che i mercati azionari e obbligazionari dell’Arabia Saudita riflettono la forte crescita economica della nazione, con le offerte pubbliche iniziali che agiscono come un forte catalizzatore di ottimismo per il futuro.

Discutendo la performance delle recenti IPO, El-Amine ha osservato: “Tutte le IPO che hanno avuto luogo in Arabia Saudita hanno registrato performance superiori al 60,70% negli ultimi 12 mesi, il che è una testimonianza della forza di questo mercato. A differenza di altri mercati emergenti o anche di mercati internazionali, la performance è stata negativa o semplicemente neutrale”.

Guardando al futuro, ha menzionato la partecipazione attiva di J.P. Morgan alle prossime offerte per il 2024 e il 2025, sottolineando le prospettive promettenti per il mercato IPO del Regno. Riflettendo sullo sviluppo dell’Arabia Saudita, El-Amine ha tracciato parallelismi con altri mercati emergenti in termini di crescita demografica e adesione a nuove industrie, ma ha voluto evidenziare le caratteristiche uniche che distinguono il Regno.

“Gli indicatori o il modello dei paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in termini di dimensione dell’economia, 1.000 miliardi di dollari, prodotto interno lordo pro capite superiore a 50.000 dollari, valuta ancorata, basso debito rispetto al PIL, tutti questi elementi rendono La situazione macroeconomica dell’Arabia Saudita è molto interessante e stiamo vedendo che gli investitori guardano sempre più questo mercato”, ha spiegato.