Prezzi della benzina ancora in rialzo, quanto costa un litro al self e al servito

Ritocchi al rialzo sulle medie dei prezzi praticati della benzina, mentre restano stabili quelle del diesel. E’ il quadro che emerge dal monitoraggio sulla rete carburanti di Quotidiano energia che sottolinea come torni a salire anche la quotazione internazionale della benzina, a fronte della stabilità di quella del diesel. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 16 aprile, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,919 euro al litro (1,917 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,911 e 1,930 euro al litro (no logo 1,906).

Il prezzo medio praticato del diesel self è fermo a 1,811 euro al litro, con i diversi marchi tra 1,809 e 1,825 euro al litro (no logo 1,799). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,057 euro al litro (2,055 il valore precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,003 e 2,134 euro al litro (no logo 1,960). La media del diesel servito rimane a 1,952 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,898 e 2,023 euro al litro (no logo 1,854).