Salgono ancora i prezzi della benzina: quanto costa al litro al self e al servito

Prezzi della benzina ancora in lieve salita e prezzi del diesel in leggera discesa. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 18 aprile, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,924 euro/litro (1,922 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,922 e 1,933 euro/litro (no logo 1,912). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,812 euro/litro (rispetto a 1,813), con i diversi marchi tra 1,807 e 1,823 euro/litro (no logo 1,800).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,061 euro/litro (2,060 il valore precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,012 e 2,134 euro/litro (no logo 1,966). La media del diesel servito è ferma a 1,953 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,898 e 2,022 euro/litro (no logo 1,855). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,722 e 0,740 euro/litro (no logo 0,708). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,304 a 1,409 euro/kg (no logo 1,312).