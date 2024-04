Stellantis, Tavares guadagna quanto mille operai. E intanto a Mirafiori in 2mila vanno in cassa integrazione

Gli azionisti di Stellantis, il gruppo automobilistico franco-italiano nato dalla fusione tra Fiat e Peugeot, hanno approvato il maxi stipendio dei manager. A far discutere è in particolare quanto percepisce l’amministratore delegato Carlos Tavares: 100mila euro al giorno, ovvero 4mila euro l’ora. Una cifra all’incirca 27mila volte superiore a quello che percepisce un operaio dell’azienda e circa 2mila volte un salario minimo francese. Uno stipendio di Tavares equivale a quello di mille lavoratori di Mirafiori. E l’approvazione del suo compenso mostruoso avviene lo stesso giorno in cui l’azienda comunica lo stop completo per due settimane della produzione a Mirafiori per oltre 2mila lavoratori delle linee della 500 elettrica e delle Maserati.

C’è una logica dietro a tutto questo?

C’è una logica dietro a tutto questo? Qualcuno potrebbe commentare “è il capitalismo, bellezza”. Si potrebbe però far notare che oltre ai profitti e alla necessità di riequilibrare i conti, servirebbe anche smettere di decentrare e di produrre automobili in Polonia o Turchia o Serbia. Automobili che, è il caso della nuova Alfa Romeo Milano, portano poi nomi altisonanti che richiamano ad una presunta italianità anche quando vengono prodotte all’estero. E infatti la Milano prodotta in Polonia ora ha cambiato nome in Junior per via del rischio, per Stellantis, di incappare nella legge approvata nel 2003 sull’“Italian Sounding” nata per tutelare i falsi prodotti italiani.

Il presidente John Elkann, all’assemblea dei soci riunita ad Amsterdam (Stellantis ha il suo quartier generale in Olanda per ragioni fiscali ndr) e trasmessa in streaming sul sito web della società, ha dichiarato: “Possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto dalla nascita di Stellantis solo tre anni fa, c’è sempre qualcosa in più da fare. E abbiamo la passione, la mentalità e l’energia positiva per fare ancora meglio per la società in cui operiamo”.

Il compenso di Tavares, sindacati italiani sul piede di guerra

Nel 2022 il compenso di Tavares suscitò le ire del presidente francese Emmanuel Macron, che bollò come ‘‘scioccante ed eccessivo” l’ammontare ‘‘astronomico” della sua retribuzione. Stellantis fece notare che questi compensi sono in linea con quelli delle multinazionali. Ora sul piede di guerra ci sono i sindacati italiani anche per la concomitanza con la nuova cassa integrazione a Mirafiori e con il nodo legato alla produzione di auto in Italia. “Lo stipendio annuale di Carlos Tavares vale il salario di mille lavoratori di Mirafiori. E’ sempre più urgente l’incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni e Tavares”. Ad affermarlo è Samuele Lodi, segretario nazionale della Fiom-Cgil e responsabile del settore mobilità. “Si usino profitti e stipendi per produrre più auto in Italia” osserva Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte.