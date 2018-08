Rassegna Stampa. Portogallo rilancio investimenti e tagli fiscali

Rassegna Stampa. Europa e non solo sui giornali del mondo

Portugal, relance de l’investissement et baisses d’impôt

La réussite du Portugal repose sur la relance de l’investissement et sur les baisses d’impôt, explique l’économiste Sébastien Laye dans une tribune au « Monde ».

Après des taux de croissance négatifs entre 2011 et 2013, le Portugal a enregistré une croissance de 1,6 % en 2016 et de 2,7 % en 2017 : à l’inverse de la France, ce rythme ne faiblit pas,

Angleterre, Castle Village à Berkhamsted. Ghetto de vieux ? Ghetto de riches?

Castle Village se targue aussi de son jardin japonais et de son étang à carpes. Aux beaux jours, le green qui s’étend devant le manoir est particulièrement propice aux tea parties et au croquet. Le « village de retraités » du Hertfordshire n’est pas construit sur un golf, contrairement à beaucoup de retirement communities américaines dont il s’inspire, mais les résidents disposent d’un 18 trous à Berkhamsted.

Royaume-Uni, Theresa May a promis un plan d’investissement de 4,4 milliards d’euros pour soutenir les economies en Afrique

Pour sa première visite africaine, la première ministre britannique Theresa May a annoncé, mardi 28 août au Cap, en Afrique du Sud, un « come-back » du Royaume-Uni sur le continent, des promesses d’investissement et un nouveau partenariat motivé avant tout par le Brexit.

Ireland and Catholicism

As in many countries, the collapse in the prestige of the priesthood and of religious orders has been much more dramatic than the decline of belief itself.

Highly skilled immigrants from poorer parts of the world tend to be welcomed by most rich countries

“A lot of the argument around ‘skilled migrants’ is classist because it makes a distinction between the human value of skilled people and that of ‘unskilled’ migrants, whatever that means,” says Mr John, who lives in Berlin. “It also assumes that if all skilled persons stay in a dysfunctional country, that country will somehow get better.”

Extraction de diamants: il faut réformer le processus de Kimberley

Selon la définition retenue par l’ONU, les diamants de conflit sont « des diamants bruts utilisés par les mouvements rebelles pour financer leurs activités militaires, en particulier des tentatives visant à ébranler ou renverser des gouvernements légitimes ». Cette définition restrictive, adoptée en 2000, s’adapte mal aux réalités conflictuelles contemporaines et gagnerait à être étendue. Depuis janvier, l’Union européenne assume la présidence tournante annuelle du Processus de Kimberley (PK), un forum international tripartite réunissant acteurs étatiques, membres de la société civile et d’autres de l’industrie du diamant, chargé de surveiller le commerce mondial de diamants bruts afin d’empêcher la diffusion des diamants de conflit.

USA. John McCain, The navy pilot, senator and presidential candidate, died on August 25th, aged 81

He did not want Vietnam to define his career, but inevitably it did. (Neither did he want to be called a hero, but inevitably he was.) Vietnam brought the best moment of his life, when he refused early release from prison and gained, for the first time in his self-indulgent life up till then, a serious sense of a shared purpose larger than himself. And Vietnam brought the worst moment, when he signed a forced confession admitting that he was a “black criminal”. He never quite got over the disgrace of that.