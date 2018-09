Rassegna Stampa. Terremoto in Portogallo. In Russia la contaminazione…

Rassegna Stampa. Europa e non solo sui giornali del mondo

Portugal. Sismo de 4,6 sentido no Norte e Centro do país

Autoridades não adiantam para já informação de estragos ou vítimas provocadas pelo abalo. Um sismo de 4,6 na escala de Richter foi sentido ao longo de toda a costa, desde Viana do Castelo a Leiria, pelas 7h12 desta terça-feira. O abalo foi registado com o epicentro no mar a 130 quilómetros de Peniche, no distrito de Leiria, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Este nível de intensidade (considerado fraco) corresponde a um sismo durante o qual “os objectos pendentes baloiçam”, sendo que “a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, especifica o site do IPMA na descrição desta escala de Mercalli modificada, que vai de I (imperceptível) a XII (danos quase totais).

Portugal earthquake

Tourists feel their ‘whole hotel shake’. A huge 5.2 magnitude earthquake has rocked Portugal sending scores of terrified holidaymakers into a panic.Tourists said they ‘felt their whole hotel shake’ as the tremors struck at around 5.12 am BST time this morning.The epicenter of the quake was just off the coast of Portugal – 157 km northwest of Leiria which is around two hours drive south of Porto.

Russie. Contaminations

Dans les coulisses du deuxième reportage de notre série « Contaminations ».A 400 km à l’est de Moscou, la ville de Dzerjinsk, qui fabriquait des armes chimiques, fermée aux étrangers jusqu’à l’effondrement de l’URSS, reste l’un des territoires les plus pollués de Russie. En 2007, un rapport de l’ONG américaine Blacksmith Institute l’avait même classée parmi les dix sites les plus pollués au monde, devant Tchernobyl. Industrie chimique en Russie, fleuve contaminé au Brésil, radioactivité au Japon… Le Monde s’est associé au photojournaliste Samuel Bollendorff pour publier, du 1er au 8 septembre, une série de sept reportages en territoires contaminés.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

France. Cinq ans après les faits, le procès de trois skinheads d’extrême droite

Le 5 juin 2013 à 18 h 43, un jeune homme est mort devant l’église Saint-Louis-d’Antin, dans le 9e arrondissement de Paris. Clément Méric avait 18 ans. Voilà moins d’un an que ce frêle et brillant étudiant en rémission d’une leucémie avait obtenu son bac avec mention très bien et laissé ses parents en Bretagne pour venir s’installer dans la capitale, intégrer Sciences Po et poursuivre activement son militantisme : antifasciste, antiraciste, antispéciste, anti-Manif pour tous. Le procès de trois skinheads d’extrême droite impliqués dans la mort du jeune homme s’ouvre mardi 4 septembre aux assises de Paris.

Brazil. Un gigantesque incendie s’est déclaré au Musée national de Rio de Janeiro

Un gigantesque incendie s’est déclaré au Musée national de Rio de Janeiro, dimanche 2 septembre. D’origine encore inconnue, le sinistre a débuté vers 19 h 30, heure locale, dans ce bâtiment d’une superficie de 13 000 m2. A l’aube, il n’avait pas encore été maîtrisé. Si aucune victime n’a été signalée, plus de 20 millions de pièces de valeur, notamment dans les départements antiquité et paléontologie, risquent d’être réduites en cendres. « Luzia », un fossile humain vieux de douze mille ans et le plus ancien découvert au Brésil, figurait par exemple au centre du musée. Selon la direction du musée, le bâtiment était en mauvais état, faute de moyens accordés par les autorités. Comme d’autres établissements culturels et universitaires, il avait notamment subi des coupes budgétaires lors des trois dernières années. Il fêtait cette année ses 200 ans.

California Synthétiser les mouvements d’un danseur grâce à l’intelligence artificielle

Grâce à l’intelligence artificielle, quatre chercheurs de l’université californienne de Berkeley ont réussi à synthétiser les mouvements d’un danseur pour les répliquer sur le corps d’une autre personne. Si le résultat n’est pas dénué d’anomalies visuelles, il reste bluffant. Pour y parvenir, les chercheurs ont utilisé le « deep learning ». Il s’agit d’une technique d’apprentissage permettant à une machine de reconnaître, entre autres, le contenu d’une image. Devenue très accessible, cette technique peut porter la « vengeance pornographique » à un autre niveau pour humilier ou harceler des internautes. La question du consentement des personnes concernées est problématique. Pour d’autres, c’est une aubaine. Une société américaine de production de films pornographiques propose par exemple à ses clients de s’insérer dans des scènes au côté de leurs stars préférées.

États-Unis et Syrie

Le président américain a prévenu sur Twitter qu’une opération contre le bastion rebelle Idlib pourrait provoquer une « tragédie humaine ». Le 31 août, le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, avait déclaré que les Etats-Unis considéreraient une offensive des forces gouvernementales contre Idlib comme une « escalade d’un conflit déjà dangereux ». Il a souligné que les Etats-Unis répondraient à toute attaque chimique qui serait lancée par les forces de Damas.

USA. Nike Returns to Familiar Strategy

The company is not the first to inject politics into its marketing, but the tactic has backfired in the past. Nike has long relied on controversy in marketing an image of edgy youthfulness. The company had Charles Barkley declare that he was not a role model and Tiger Woods remind people that some country clubs would turn him away because of his skin color. It dressed the tennis player Andre Agassi in jean shorts. This week Nike returned to that tradition, revealing Colin Kaepernick, the polarizing former N.F.L. quarterback, as a face of a major new marketing campaign honoring the 30th anniversary of its iconic “Just Do It” slogan, a move that may prove to be its most controversial yet.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

The Washington Post Pope Benedict, in seclusion, looms in the opposition to Pope Francis

Although many hoped to hear from Benedict amid new allegations that a coverup of sexual misconduct reached the Vatican, he has kept silent on church matters. But he has been used as a symbol of resistance for a segment of traditionalists who oppose elements of Francis’s reformist papacy.

The Economist – Should affirmative action be scrapped?

Affirmative action, the policy of favouring members of certain groups in areas such as university admissions and government contracts, is hugely controversial. Supporters argue that it is a necessary tool to right historical wrongs. Opponents say it does more harm than good. Should it be scrapped? We have invited Ella Whelan, a journalist, and Julia Sass Rubin, an academic, to discuss.