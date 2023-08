Arisa nuda su Instagram. La cantante è apparsa senza veli in alcuni scatti pubblicati sul noto social dato che è impegnata, così scrive lei stessa, a cercarsi un marito.

Questo il messaggio che accompagna gli scatti: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”.

Arisa nuda su Instagram: “Valuto proposte di matrimonio”

La foto ha ricevuto tantissimi like e tantissimi commenti positivi, non solo dai follower ma anche da alcune colleghe. Tra queste Madame che le ha scritto “ti amo”. “Auguri” le ha invece scritto Elisabetta Canalis.

“Ti adoro….perché in questo post non vedo nulla di volgare , che vedo in giro e post scontati di tante è scontato , ma qui vedo ironia e una foto sublime con classe …e questa è arte” scrive una follower donna.

E non mancano i commenti dei maschietti: “Io sono già geloso di chi ti ha scattato le foto”. E ancora: “Ciao, sono un ragazzo interessante, ho gli ormoni a 1000 in questo momento. Aspetto risposta!”