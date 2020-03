MILANO – “Caro papà, ti amo talmente tanto che resto qui”. Con questo messaggio condiviso su Facebook, Katya Imbalzano, calabrese residente in Lombardia, ha commosso il web. In piena emergenza coronavirus, mentre i suoi concittadini, presi dal panico per il decreto che blindava la Lombardia scappavano e prendevano d’assalto i treni per il Sud, Katya ha deciso di restare a casa per scongiurare eventuali rischi di contagio. La stessa decisione che 48 ore dopo il premier Giuseppe Conte ha esteso all’Italia intera.

Il suo post, così carico di senso civico e rispetto, è diventato così virale: oltre 3omila like e altrettante condivisioni. Queste le parole che Katya ha rivolto al suo papà, che vive a Reggio Calabria: “Caro papà, in queste ore tutti stanno scappando da Milano per raggiungere i loro cari giù. Io non l’ ho fatto. Non pensare che non ti ami…ti amo talmente tanto che ho deciso di starti lontana. Mi dici che stai bene e stai prendendo tutte le precauzioni necessarie… e va bene così…. Ti amo a distanza”.

Come lei, sono per fortuna tanti gli italiani coscienziosi e responsabili, che non hanno ceduto alla paura e all’egoismo.