Passo del Brennero bloccato dalla neve: 30 km di coda in Austria FOTO

Verso le 19 di oggi, venerdì 23 febbraio, l’Austria ha riaperto il passo del Brennero. I veicoli fermi sull’A22 all’altezza di Vipiteno sono potuti ripartire verso il Brennero. Il Valico non era stato transitabile dalle 11.30 di oggi e si erano create lunghe file al confine tra Italia e Austria. La neve caduta aveva raggiunto i 40 centimetri e diversi camion erano finiti in panne. Le code maggiori si erano formate in Austria ed avevano superato i trenta chilometri.

Ripartiti gli studenti di Sulmona bloccati al Brennero

Intorno alle 18.30 sono ripartiti anche i 51 studenti del liceo scientifico “Fermi” di Sulmona che erano rimasti bloccati sull’autostrada in Austria per ben sei ore. Il tratto autostradale è stato liberato dai mezzi spartineve e gli studenti sono potuti ripartire. Per rientrare in Italia si è subito formata una lunga coda: “Fortunatamente siamo all’inizio della fila”, ha fatto sapere la docente Francesca Abbriano che ha rassicurato sulle condizioni degli studenti. Sono tutti affaticati, ma in buone condizioni. Il bus dovrebbe far rientro a Sulmona alle prime luci dell’alba di sabato 24 febbraio.