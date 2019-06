ROMA – La Pianura Padana è l’area più inquinata d’Europa. A mostrarlo è una fotografia scattata dai satelliti europei della missione Copernicus Sentinel 5-P. In questo luogo in cui vive circa la metà della popolazione italiana, le misurazioni degli ossidi di azoto rilevate fra gennaio e aprile di quest’anno, mostrano un livello di emissioni prodotte soprattutto dal ciclo dell’azoto elevatissimo. Sotto osservazione è il livello altissimo di biossido di azoto prodotto dalle emissioni delle concimazioni NPK, dal letame del bestiame negli allevamenti intensivi, le emissioni dei motori diesel e dei fumi industriali. A preoccupare principalmente è però il livello prodotto dalle colture.

Questo composto può creare seri problemi alla salute, in particolare alla respirazione. La Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell’Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, per i superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite delle polveri fini Pm10 e del biossido di azoto.

Se arrivasse una sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’Italia potrebbe essere costretta a pagare oneri economici molto rilevanti e vedere una possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l’Italia.

Fonte: Sole24Ore