ROMA – Matteo Salvini denunciato per violazione di copyrigh rischia di dover pagare 250mila euro. Colpa di una foto pubblicata sul suo profilo Twitter senza l’autorizzazione del diretto interessato. Il leader della Lega ha pubblicato sul suo profilo uno scatto diFriedhold Ulonska, giornalista di lungo corso e membro dell’equipaggio della Mission Lifeline, una delle Ong che prestano soccorso nel Mediterraneo contro cui il ministro si è più volte scagliato.

Il tribunale di Francoforte ha ora condannato il ministro dell’Interno Matteo Salvini: nello scatto incriminato viene ritratto Sören Moje, oggi uno dei vertici a bordo della Lifeline. L’immagine è rimbalzata sul social del vicepremier, per prendere di mira le organizzazioni di soccorso. “Questo signore è nell’equipaggio della nave della Ong tedesca che, in attesa di caricare immigrati, mi dà del ‘fascista’… Rassicurante direi”. La frase conclusiva è ovviamente legato all’aspetto “punk” di Moje, con capelli da moicano e percing nel naso e orecchie.

Salvini deve togliere la foto da Twitter, rischia fino a 250 mila euro di multa e sei mesi di reclusione. “Matteo Salvini usa come strumento del suo incitamento contro di noi materiale fotografico di missioni di salvataggio in mare, immagini prese da me. Non mi ha chiesto se gli fosse permesso. Come tutti gli altri, Matteo Salvini deve rispettare la legge. Se non lo fa, come nel caso di specie, ci piace ricordargli i limiti delle sue azioni con tutti i mezzi costituzionali”, scrive il comandanate in un messaggio.

Axel Steier è il presidente di Mission Lifeline. E’ stata la Ong stessa a dare la notizia della condanna del Tribunale di Francoforte su Twitter: “Negli ultimi mesi abbiamo assistito a numerose violazioni della legge, media e politici hanno rilasciato dichiarazioni inesatte su Mission Lifeline e sui nostri membri dell’equipaggio” ha dichiarato Steier, spiegando il motivo dell’azione legale contro Salvini. Lui tiene a condannare la propaganda del ministro: “Viola il copyright per la sua propaganda, non glielo permettiamo”.

